شوف عروض جرير السعودية وتخفيضات استثنائية على اللابتوب للعمل والدراسة عن بعد

عروض جرير السعودية، مكتبة جرير أو ما يسمى بـ jarir bookstore مكتبة جرير هي إحدى الشركات التي تأسست عام 1974. وكانت هي إحدى المكاتب الصغيرة في الثمانينيات ، كما أنها متخصصة في بيع مستلزمات ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية، وكذلك جميع مستلزمات المكتبات ، و كتب كثيرة ، وتحتل المركز الثاني في الشرق الأوسط.

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