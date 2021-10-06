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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية وتخفيضات استثنائية على اللابتوب للعمل والدراسة عن بعد في المقال التالي
عروض جرير السعودية، مكتبة جرير أو ما يسمى بـ jarir bookstore مكتبة جرير هي إحدى الشركات التي تأسست عام 1974. وكانت هي إحدى المكاتب الصغيرة في الثمانينيات ، كما أنها متخصصة في بيع مستلزمات ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية، وكذلك جميع مستلزمات المكتبات ، و كتب كثيرة ، وتحتل المركز الثاني في الشرق الأوسط.
عروض مكتبة جرير اون لاين المجمعة للالكترونيات والأدوات الدراسية المكتبية
عروض جرير اليوم
تقدم مكتبات جرير أفضل الخصومات على الإطلاق في المملكة العربية السعودية ، وتنافس أي مكان آخر ، وتقدم خصومات على جميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة. أنها توفر خصومات ومزايا ضخمة للجميع في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير في المملكة العربية السعودية
- لابتوب جرير لاب توب من النوع ابل ماك برو 13 + ريتنا مع تاتش بار حجم 13 بوصة انتل كور يكون بسعر 8299 بدلًا من 8549 ريال سعودي.
- عرض جرير لاب توب من النوع اسوس فيفو بوك اس 14 حجم 14 بوصة يكون بسعر 2699 بدلًا من 2949 ريال سعودي.
- عروض جرير كمبيوتر المحمول من النوع مايكروسوفت سيرفس 4 حجم 15 بوصة AMD يكون بسعر 5999 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير كمبيوتر المحمول من النوع ديل ايفو الجيل الحادي عشر حجم 13.3 بوصة يكون بسعر 6199 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير سعر لاب توب من النوع هواوي ميت بوك اكس برو حجم 13.9 بوصة من الجيل العاشر يكون 6999 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سعر كمبيوتر المحمول من النوع ابل ماك بوك اير 13 ام 1 ريتنا حجم 13 بوصة يكون 4899 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير لاب توب من النوع اسوس اكسبرت بوك حجم 14 بوصة يكون بسعر 7599 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير سعر لاب توب من النوع لينوفو ايديا باد من الجيل العاشر حجم 14 بوصة يكون 2299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير كمبيوتر المحمول من النوع ايسر سويفت حجم 14 بوصة يكون بسعر 1499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم لاب توب من الجيل العاشر نوعه ديل حجم 13.3 بوصة يكون بسعر 8699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك حجم 15 بوصة من الجيل العاشر يكون بسعر 2599 بدلًا من 2899 ريال سعودي.
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