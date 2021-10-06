شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية

عروض بنده السعودية، يستمر هايبر بنده في أن يقوم بتقديم أكبر وأروع العروض وكذلك الخصومات، فيعمل على تقديم تلك العروض سواء كل يوم أو كل أسبوع، حيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين ينتظرون تلك الخصومات والعروض، وهذا بسبب أنها تعتبر من العروض القوية والمذهلة التي توفرها شركة بنده على كافة المنتجات والسلع الغذائية.

عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

عروض بنده السعودية

خصومات بنده تشمل شركة بنده على العديد من السلاسل المختصة في مجال البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة بقطاع المجال الخاص بالتجزئة وهذا في عام 1978، حيث وصل العمال في شركة بنده نحو عشرون ألف موظف حتى يلبوا كافة متطلبات الزبائن.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 700 جرام من لبن المركز أو قليل الدسم مقدار 5 قطع من النوع المراعي يكون بسعر 8.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر الكرتون من دجاج الدو مقدار 10 * 1.1 كيلو جرام يكون سعرها 114.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده كيلو جرام من العسل الطبيعي الشفاء يكون سعره 39.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية 4 + 4 لشبيهة القشطة الطائي مقدار 170 جرام يكون سعرها 14 بدلًا من 28 ريال سعودي.

10 كيلو جرام من الأرز البسمتي باب الهند يكون بسعر 64.95 بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

سكر الخشن أو الناعم من النوع الأسرة مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 21.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية