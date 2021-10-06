- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر أكتوبر في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يستمر سوق بنده في أن يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات، فيقوم بتقديم تلك العروض كل يوم أو أخرى كل أسبوع، بحيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين يترقبون هذه العروض، لأنها تعتبر من العروض الكبيرة والقوية للغاية التي تقوم بتوفيرها شركة بنده على كافة المنتجات والسلع الغذائية.
عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 65%
عروض بنده السعودية
يتضمن خصومات بنده على أكبر السلاسل الكثير التي تختص في البيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات الرائدة بالقطاع الخاص في مجال التجزئة وهذا في سنة 1978، حيث وصل العمال في الهايبر حوالي عشرون ألف موظف لكي يقوموا بتلبية جميع احتياجات العملاء.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 12 * 0.33 لتر من مياه نستله تكون بسعر 8.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- خصومات بنده 170 جرام لشبيهة القشطة مقدار 4 قطع من النوع المراعي تكون بسعر 8.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده كيلو جرام من التفاح جالا الإيطالي أو التشيلي أو الفرنسي يكون بسعر 4.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من الطحين الفاخر من النوع البيكر يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.80 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من سكر الناعم الأسرة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- 12 قطعة من الجبن المربعات نوعها كيري مقدار 216 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- كيلو جرام من اللحم المفروم البقري البرازيلي قليل الشحم يكون بسعر 26.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- اللبنة التركية من النوع داري يكون سعرها 16.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- الكفتة البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام تكون بسعر 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- 30 حبة من طبق البيض الفقيه الأبيض يكون بسعر 12.95 ريال سعودي.
- 800 أو 1400 جرام من السمك القاروص يكون بسعر 18.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.