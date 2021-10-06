شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر أكتوبر

عروض بنده السعودية، يستمر سوق بنده في أن يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات، فيقوم بتقديم تلك العروض كل يوم أو أخرى كل أسبوع، بحيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين يترقبون هذه العروض، لأنها تعتبر من العروض الكبيرة والقوية للغاية التي تقوم بتوفيرها شركة بنده على كافة المنتجات والسلع الغذائية.

عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 65%

عروض بنده السعودية

يتضمن خصومات بنده على أكبر السلاسل الكثير التي تختص في البيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات الرائدة بالقطاع الخاص في مجال التجزئة وهذا في سنة 1978، حيث وصل العمال في الهايبر حوالي عشرون ألف موظف لكي يقوموا بتلبية جميع احتياجات العملاء.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 12 * 0.33 لتر من مياه نستله تكون بسعر 8.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.

خصومات بنده 170 جرام لشبيهة القشطة مقدار 4 قطع من النوع المراعي تكون بسعر 8.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.

تنزيلات بنده كيلو جرام من التفاح جالا الإيطالي أو التشيلي أو الفرنسي يكون بسعر 4.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.

4 قطع من الطحين الفاخر من النوع البيكر يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.80 ريال سعودي.

5 كيلو جرام من سكر الناعم الأسرة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية