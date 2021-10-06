نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السنوية على مختلف الأجهزة بمناسبة الذكري السنوية ال 43 لبنده وهايبر بنده لا تفوتها في المقال التالي

عروض بنده تقدم أهم وأكبر تشكيلة على مختلف الأجهزة بمناسبة مرور 43 سنة على افتتاح بنده وهايبر بنده. لذلك تقدم Panda and Hyper Panda بمناسبة هذه الذكرى الرائعة أقوى التخفيضات والأسعار المذهلة. كما تحتفل مع جميع عملائها بتقديم خصومات تصل لأكثر من 75% على مختلف المنتجات وأحدث أجهزة التكنولوجيا. في هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الأسعار والخصومات وأهم المنتجات الرائعة. عروض بنده السنوية على الأجهزة الإلكترونية بخصومات تصل حتى 75% تقدم بنده بمناسبة هذه الذكري السنوية أقوى وأكبر الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة المذهلة. احصل على خصم 200 ريال على هاتف لينوفو كي 13 نوت، شاشة حجمها 6.5 بوصة، ومساحة تخزين عشوائية 4 جيجا بايت رام. بينما مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على هاتف لينوفو كي 13، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما يمتلك ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت. كما يتوفر الجهاز بأكثر من لون. بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.

اشتري جوال فيفو واي 72، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. بسعر 1249 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده القوية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار خيالية احصل على خصم 70 ريال على خلاط يدوي ارايتي، يعمل بقوة 1000 واط. بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على محضرة طعام بلاك أند ديكر، يعمل الجهاز بقوة 400 واط. بسعر 249 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

يقدم هايبر بنده خصم 500 ريال على محضرة قهوة لون أحمر ماركة ارايتي، بسعر 699 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي.

اشتري صانعة الوافل ماركة ارايتى، متوفرة باللون الأحمر، بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي، ووفر 40 ريال عند الشراء.

اشتري قلاية بدون زيت بلاك أند ديكر، سعة القلاية 4 لتر، بسعر 329 ريال بدلاً من 529 ريال سعودي. واحصل على خصم 200 ريال سعودي. خصم 36 ريال على قدر مقاس 26*15 سم، سعة القدر 8 لتر. احل عليه بسعر 129 ريال بدلاً من 165 ريال سعودي.

لعشاق البيتزا وللمبتدين أو الممتازين في صنعها، يقدم لكم Hyper Panda أجمل وأفضل صينية لصنع البيتزا ماركة مستر كوك. فهي تتميز بأنها غير لاصقة لها، ويوجد منها ثلاث مقاسات وأحجام مختلفة. المقاس الأكبر 35 سم، بسعر 32 ريال بدلاً من 43 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السنوية على مختلف الأجهزة بمناسبة الذكري السنوية ال 43 لبنده وهايبر بنده لا تفوتها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السنوية على مختلف الأجهزة بمناسبة الذكري السنوية ال 43 لبنده وهايبر بنده لا تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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