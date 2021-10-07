شوف بنده عروض السعودية بخصومات تصل إلى 70% على قطع مختارة حتى نفاذ الكميات من موقع بندة

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عمر شويل - جدة من المعروف تهافت الجمهور الدائم لمعرفة آخر عروض كبار المحلات في أي دولة، كما يكثر البحث عليهم دائماً على جميع المواقع الخاصة بذلك، ومن بينهم موقع ثقفني لجديد عروض محلات دول الخليج العربي، ولذلك نقدم لكم اليوم من بنده عروض السعودية أقوى الخصومات على أسعار جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة بأعلى الماركات، وبخصم يصل إلى 60%، وإليكم التفاصيل:

بنده عروض السعودية من داخل مجله بنده الأسبوعية

نقدم لكم اليوم أفضل عروض بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية على جميع المنتجات الغذائية بخصومات خاصة، ومنها: خصم مميز على سعر التونة الخفيفة من قودي، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار عبوات لحم التونة الخفيف من تندرينا قودي Goodi، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار عبوات المايونيز بنكهات متعددة من قودي Goodi، وكذلك تخفيض خاص على سعر الخل الطبيعي من قودي Goodi، وغيره على سعر عبوات صلصة قودي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجلة بنده Panda

نستكمل معكم باقي عروض بنده بالصفحة الرئيسية من داخل مجله بنده Panda Ksa، ومن ضمنها: عرض بنده المميز على سعر عبوات كاتشب الطماطم الضاغطة من ليبيز، كما يتوفر لديهم تخفيض آخر على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من لونا Luna، وكذلك خصم آخر على سعر عبوات قشطة لونا، وكذلك تجدون خصم آخر على سعر الفول المدمس درجة أولى من لونا Luna، وعلى سعر الحليب المحلى من لونا، كما لديهم تخفيضات خاصة على أسعار عبوات الفول المدمس من حدائق كاليفورنيا، وعروض أخرى منهم على سعر الفاصوليا البيضاء من كاليفورنيا.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda في المملكة

يتوفر بفروع هايبر بنده بالمملكة خصم خاص على سعر غذاء لطائر الكناري من تريبل، كما يتوفر لديهم خصم مميز آخر على سعر عبوات المأكولات البحرية في الهلام من فريسكس، وكذلك تخفيض منهم خاص على سعر وجبات القطط من كلاسيك فيليكس بارتي ميكس، وكذلك خصم خاص منهم على سعر الويفر ساندويتش من لواكر locker.

عروض بنده بصفحة واحدة من هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر بجميع فروع بنده خصومات أخرى على جميع أنواع المنظفات المتنوعة، ومنها: خصم خاص على سعر ملمع الآثاث من موبي، وعلى سعر منظف وملمع الستيل من نفس الماركة المميزة، كما لديهم خصم خاص على سعر مطهر داك المتميز، مع السائل المطهر من كلوريكس للملابس الملونة Clorex.