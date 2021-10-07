شوف مهرجان عروض جرير بالمملكة العربية السعودية Garir store اليوم وحتى نفاذ الكميات من كتالوج ساكو

توفر مكتبات جرير بفروعها بمدن دول الخليج العربي أحدث الخصومات على أسعار العديد من أنواع الإلكترونيات كالساعات الذكية Smart، وعلى الشاشات، وكذلك على اللابتوبات، وعلى غيرها من الأجهزة الإلكترونية الجديثة، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل وآخر عروض جرير Garir store على أجهزة إلكترونية متنوعة لهذا الأسبوع، وحتى نفاذ الكميات بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير بداخل مكتباته بالمملكة العربية السعودية Garir

عروض خاصة ومميزة تقدمها مكتبات جرير بجميع فروعها بمدن السعودية، ومن بينها: خصم خاص على سعر هاتف apple 11 المميز سعة 64 جيجابايت من الجيل الرابع 4G بنفسجي، وكذلك خصومات خاصة منهم على أسعار شاشة ألعاب بينكو زاوي 27 بوصة بدقة 1080 بيكسل، وكذلك تخفيض خاص منهم على سعر آبل ماك بوك برو 13 ريتنا تاتش كمبيوتر محمول 13.3بوصة.

خصومات مكتبات جرير Garir Store لفترة محدودة

نستكمل معكم في تقديم تخفيضات خاصة ومميزة على أسعار: التليفزيون الذكي من هايسينس 50 بوثة بدقة 4K، وكذلك خصم خاص منهم على سعر شاشة ألعاب بينكو بدقة 1440 بيكسل، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر بينكو أي سبورتيس زوي 24 بوصة بدقة 1080 بوصة، وغيره على سعر آبل وتش الساعة الذكية 40.6 تدعم الشرائح الإلكترونية، بخاصية Gps جرافيتي، كما يتواجد بفروعهم خصم خاص على سعر شاشة بينكو موبيوز بدقة 1080 بيكسل.

عروضات مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

كما لديهم عروض على قطع مختارة ومنها: خصم على سعر بينكو كاير أي شاشة 27 بوصة بدقة 1080 بيكسل، وغيره على سعر آبل وتش Smart watch إصدار 44.6 برودوكت Gps، بهيكل أحمر اللون الألومنيوم، وعلى جوال هواوي ميت برو سعة 256جيجا بايت باللون الأسود من الجيل الخامس 5G، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار سكاي وورث 55 بوصة بدقة 4K الترا، كما لديهم تخفيض مميز على سعر شاشة سكاي وورث 58 بوصةبدقة 4K Ultra، وكذلك خصم خاص على سعر آبل أيفون 11 iphone بسعة 128جيجابايت، من الجيل الرابع 4G بنفسجي، وغيره خصومات مميزة على أسعار آبل ماك بوك برو 13 ريتنا+ تاتش بار كمبيوتر محمول 13.3 بوصة.