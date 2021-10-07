نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر لمعان و تنظيف الأحواض الاستانلس من الاتساخات والصدأ والترسبات بمكونات موجوده في مطبخك ونصائح للعناية بالحوض الاستانلس في المقال التالي

تنظيف الأحواض الاستانلس من الاتساخات والصدأ والترسبات، تظهر بقع الصدأ على جوانب الأحواض وقاع الحوض وتوجد هذه البقع نتيجة وجد الماء بجانب الأسطع المعدنية الحوض هو رمز جمال المطبخ، وعند اتساخه تشعرين أن مطبخك بالكامل متسخ، لذلك يجب الحرص على تنظيف الحوض بشكل مستمر وتفضل كثير من السيدات استخدام الوصفات الطبيعية البسيطة الموجودة في كل منزل والتي تعطي نتيجة رائعة وفى مقالنا هذا قدنا لكم بعض الوصفات لتنظيف الأحواض الاستانلس من الاتساخات والصدأ بمكونات طبيعية تابعونا. تنظيف الأحواض الاستانلس من الاتساخات والصدأ والترسبات البيكنج صودا لتنظيف الأحواض الاستانلس

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتنظيف الأحواض الاستانلس وهي:

وهي: البدء بغسل الأطباق ووضعها في مكانها، وغسل الحوض بالصابون والماء بعد التأكد من تنظيف البالوعة من آثار الطعام.

عليك وضع البيكنج صودا على الحوض وتنظيفه جيدا من خلال إسفنجة ناعمة بحركات دائرية.

بعد التأكد من نظافته يمكنك غسل الحوض بالماء جيدًا، حيث أن البيكنج صودا من المواد التي لا تسبب خدوش ولكنها تنظف بشكل فعال جدًا. تنظيف الحوض الاستانلس بالخل الأبيض يمكنك تنظيف الحوض بالخل الأبيض ويمكنك إضافة القليل من البيكنج صودا، حيث أن هذا سيساعده على إنشاء رغوة تقضي على البكتيريا وتزيل البقع، وبعدها يفضل غسله بالماء وفركه بالإسفنجة من أجل الحصول على نتيجة مذهلة. قشرة البرتقال والليمون لتنظيف الحوض الاستانلس يمكنك تنظيف الحوض وتلميعه بقشرة البرتقال، حيث أنها تساعدك على التخلص من الروائح الكريهة، كما يمكنك استخدام قشور الليمون في تلك المهمة فهو فعال للغاية

ويعتبر من أكثر المواد شهرة في تنظيف الأحواض وتركها لامعة. نصائح للعناية بـ الحوض الاستانلس يمكنك العناية بالحوض الاستانلس من خلال بعض الخطوات الأتية:

الحرص على تنظيفه جيدًا من الأطباق وعدم تركها تتراكم بداخله.

تنظيف البالوعة الخاصة به دائمًا من بقايا الطعام لنتجنب سدادها.

التخلص من الدهون الموجودة في الحوض دائمًا بالماء الساخن.

تجفيف الحوض بعد استخدامه دائمًا لأن تراكم المياه يسبب له الصدأ.

يمكنك تبليل مناديل ورقية بزيت الزيتون لإعطائه اللمعان. الوسوم عمر شويل - جدة سر لمعان و تنظيف الأحواض الاستانلس من الاتساخات والصدأ والترسبات بمكونات موجوده في مطبخك ونصائح للعناية بالحوض الاستانلس - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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