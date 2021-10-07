شوف خصومات 60% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات ومفاجأت كتير من اكسترا

تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي توفر إلى عملائها أفضل الأجهزة بأسعار رمزية ومناسبة للجميع، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع في المملكة العربية السعودية بداية من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام وكل فرع يعمل على مدار اليوم من أجل أن يلبي خدمة العملاء ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعضاً من الهواتف المتوفر عليها العرض.

خصومات اكسترا على الجوالات

تقدم إليكم اكسترا عروض على مختلف الهواتف المحمول التي من أهمها كلاً من التالي:

يشمل العرض على هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت بلون ساكورا وردي.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف نوكيا 5.4، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات

توفر إليكم عرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف نوكيا 1.4، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس، 5 جي، 512 جيجا بايت متوفر جرافيت.

يشمل العرض على هاتف أوبو إيه 94، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

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