طريقة حفظ المانجو لمدة 6 شهور بالثلاجة وتناولها طازجة

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة حفظ المانجو يحتاج إليها العديد من التجار الذين لديهم محال تجارية للمشروبات وأيضاً السيدات في المنازل وكل محبي وعاشقي المانجو، ومع انتهاء فصل الصيف وموسم المانجو، يفضل الكثيرون تخزين بعضها لتناولها خلال فصل الشتاء بعد انقضاء الموسم، ولكن ما هي طريقة حفظ المانجو بصورة سليمة وصحيحة لكي نستمتع بتناولها طازجة مثلما اشتريناها وهو ما نوضحه في مقالنا اليوم من بوابة مصر فايف الإخبارية، ونعرض أفضل طريقة يمكن من خلالها تخزين المانجو بدون عصرها وحفظها أيضاً مشروب بدون أن تحتاج إلى مكان كبير في الثلاجة لنتمكن من حفظ باقي أنواع الأطعمة والمأكولات.
طريقة حفظ المانجو لمدة 6 شهور
توجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها تخزين المانجو وحفظها لمدة 6 شهور وهي المدة الفاصل بين الموسمين ومن خلال الخطوات التالية يمكن الوصول إلى النتائج المطلوبة.
- افحصي ثمار المانجو جيداً.
- يجب التأكد من أن ثمرة المانجو المطلوب حفظها ناضجة وخالية من العيوب.
- يصدر من المانجو رائحة طبيعية جذابة وهي إحدى الدلائل على جودتها.
- ضعي الثمار الغير ناضجة من المانجو في درجة حرارة الغرفة وفي مكان مظلم فهي ستنضج بدون أن تفسد وافحصيها بعد يومان للتأكد من نضجها.
- اغسلي المنجا وانزعي قشرتها.
- قطعي الثمار الناضجة إلى مربعات صغيرة.
- افردي المانجو في كيس بلاستيك مع الحرص على عدم تكدسها فوق بعض.
- افرغي الهواء جيداَ من كيس المانجو.
- ضعي الكيس وهو مستوى السطح في الفريزر.
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