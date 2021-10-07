شوف منيو باسكن روبنز السعودية الجديد

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عمر شويل - جدة تعتبر محلات باسكن روبنز السعودية هي المحلات الأشهر على الإطلاق والتي تتميز بتقديم ألذ وأفضل أنواع المثلجات والآيس كريم في المملكة العربية السعودية وتنتشر فروعه في شتى ارجاء المملكة، تقدم تلك المحلات مجموعة رائعة وتشكيلة من المثلجات بنكهات فريدة وإضافات لم تراها من قبل بأشعار مناسبة للجميع فتابعونا في هذا المقال لمعرفة قائمة الاختيارات والأسعار.

باسكن روبنز السعودية

نبذة عن المطعم:

سلسلة محلات أو مطاعم باسكن هي السلسلة الأشهر ليس في المملكة فقط بل في العالم فقد تم افتتاح أول فرع له في كانتون ماساشوستس الأمريكية ليتوسع بعد ذلك ويفتح فروعه في أماكن مختلفة من العالم والوطن العربي منها فروع السعودية.

تأسس هذا المطعم في عام 1945م وكان المؤسس هو بيرت باسكن روبنزأما الآن فتلك الشركة تمتلك فروع عددها يعادل 7300 متجرحول العالم منها ثلاثة آلاف متجر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط كما نشر فروعه في أكثر من خمسين دولة في مختلف بلاد العالم.

يتخصص هذا الطمعم في مجال الآيس كريم أو المثلجات ويقدم مجموعة كبيرة وأصناف كلا حصر لها من المثلجات مع إضافات متنوعة وصوصات فريدة ونكهات خاصة تتناسب مع جميع الأذواق في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لفرع السعودية فقط تم توفير رقم موحد حتى يمكن للجميع طلب الفروع في أي وقت للاستفسار أو السؤال عن أسعار أو طلب منتج والرقم هو 920013120 مع وجود خدمة توصيل للمنازل.

مينيو باسكن روبنز السعودية: