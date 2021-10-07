- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو باسكن روبنز السعودية الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر محلات باسكن روبنز السعودية هي المحلات الأشهر على الإطلاق والتي تتميز بتقديم ألذ وأفضل أنواع المثلجات والآيس كريم في المملكة العربية السعودية وتنتشر فروعه في شتى ارجاء المملكة، تقدم تلك المحلات مجموعة رائعة وتشكيلة من المثلجات بنكهات فريدة وإضافات لم تراها من قبل بأشعار مناسبة للجميع فتابعونا في هذا المقال لمعرفة قائمة الاختيارات والأسعار.
باسكن روبنز السعودية
نبذة عن المطعم:
سلسلة محلات أو مطاعم باسكن هي السلسلة الأشهر ليس في المملكة فقط بل في العالم فقد تم افتتاح أول فرع له في كانتون ماساشوستس الأمريكية ليتوسع بعد ذلك ويفتح فروعه في أماكن مختلفة من العالم والوطن العربي منها فروع السعودية.
تأسس هذا المطعم في عام 1945م وكان المؤسس هو بيرت باسكن روبنزأما الآن فتلك الشركة تمتلك فروع عددها يعادل 7300 متجرحول العالم منها ثلاثة آلاف متجر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط كما نشر فروعه في أكثر من خمسين دولة في مختلف بلاد العالم.
يتخصص هذا الطمعم في مجال الآيس كريم أو المثلجات ويقدم مجموعة كبيرة وأصناف كلا حصر لها من المثلجات مع إضافات متنوعة وصوصات فريدة ونكهات خاصة تتناسب مع جميع الأذواق في جميع أنحاء العالم.
بالنسبة لفرع السعودية فقط تم توفير رقم موحد حتى يمكن للجميع طلب الفروع في أي وقت للاستفسار أو السؤال عن أسعار أو طلب منتج والرقم هو 920013120 مع وجود خدمة توصيل للمنازل.
مينيو باسكن روبنز السعودية:
- كوب آيس كريم جونيور مكون من مغرفة واحدة بسعر 10 ريال سعودي.
- يوجد كوب آيس كريم توفير بسعر 14 ريال سعودي.
- للحجم الكبير كوب آيس كريم عملاق سكوب بسعر 18 ريال سعودي.
- يقدم المطعم كوب آيس كريم جونير مغرفتين بسعر 18 ريال سعودي.
- آيس كريم عملاق دوبل سكوب سعره 30 ريال سعودي.
- آيس كريم جونيور ثلاث مغارف كبيرة بسعر 25 ريال.
- عبوة المرح متوفرة بـ30 ريال سعودي.
- يقدم المحل عبوة التوفيروسعرها 50 ريال سعودي.
- برميل كامل من المثلجات بسعر 440 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على خمس عبوات توفير بسعر 225 ريال سعودي.
- أو يمكن الحصول على ثلاث عبوات توفير بسعر 127 ريال سعودي.
- يوجد عبوة الاحتفال وسعرها 90 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف منيو باسكن روبنز السعودية الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.