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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية الجديدة لاب توب وهواتف في تخفيضات مكتبة جرير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية والتخفيضات القوية علي كافة أنواع اللاب توب . كذلك أيضاً تشمل التخفيضات أنوع هواتف أند رويد متعددة بماركات عالمية . حيث تشمل عروض جرير اليوم مجموعة كاملة من هواتف سامسونج . كما بجانب ذلك تقدم عروض مكتبة جرير تخفيضات كبيرة علي أنواع كثيرة من الأجهزة الكهربائية . وتشمل تخفيضات مكتبة جرير علي سلع عديدة مستوردة ومحلية الصنع . في كافة الفروع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية . وفي هذا المقال سنتعرف علي عروض جرير للجوالات بشكل كامل . بجانب العروض القوية للجوالات وغيرها من الأجهزة .
عروض جرير الأسبوعية والتخفيضات القوية المقدمة من فروعه بشكل كامل
عروض جرير الأسبوعية في كافة الفروع المنتشرة داخل السعودية . وتستمر تلك التخفيضات حتي نهاية الشهر الجاري . ذلك وفقاً لما تم إعلانه عبر ألتويته علي الحساب الرسمي لصفحة جرير . كذلك جاء أيضاً في التويته بأن التخفيضات المقدمة من كافة الفروع تشمل كل ما يخدم رجال الأعمال . بجانب كافة ما يلزم الطلاب والطالبات من أجهزة أيباد . وكافة الأجهزة المنزلية التي تلزم البيت السعودي . كذلك شملت عروض جرير اليوم أجهزة اللاب توب الحديثة 2022 ذات التقنيات العالية . التي تحتوي أيضاً علي شاشات ULTRA 14 ذات التقنية الحديثة .
التخفيضات القوية علي أجهزة اللاب توب الحديثة
عروض جرير الأسبوعية المغرية والقوية جداً في كافة الفروع . التي شملت أنواع عديدة من أجهزة اللاب توب الحديثة . والمتنوعة في أحجاها الخارجية ومساحات التخزين الداخلية . ذات الماركات العالمية المتعارف عليها ونستعرض الأسعار الخاصة بالأجهزة في السطور التالية :-
- تخفيض علي سعر اللاب توب ماركة ASUS VIVO ليكون سعره 1999 بدلاً من 2349 .
- كذلك التخفيض القوي علي لاب توب HP 15 بسعر 2149 بدلاً من 2399 ريال .
- كما شملت عروض جرير اليوم تخفيض سعر لاب توب DELL INSPIRE بقيمة 2499 بدلاً من 2599 ريال .
- ذلك بجانب التخفيض الرائع علي لاب توب HUAWIE MATE BOOK بسعر 2599 بدلاً من 2899 ريال .
- كذلك شملت التخفيضات العديد من أجهزة اللاب توب مع أمكانية التقسيط الشهري لكافة أنواع الأجهزة .
تخفيضات مكتبة جرير علي أجهزة إلكترونية متنوعة
شملت أيضاً تخفيضات مكتبة جرير العديد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة . التي لا غني عنها لكل مستخدمي الأجهزة اللوحية أو سماعات الأذن للهواتف . كذلك أيضاً أجهزة المنزل الذكية مثل كاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة . ونتعرف علي بعض تخفيضات الأجهزة الإلكترونية كالتالي :-
- عروض جرير الأسبوعية علي كاميرات المراقبة المنزلية PHILIPS مع فيديو عرض بسعر 599 بدلاً من 649 ريال .
- كذلك شملت التخفيضات من جرير سماعات الأذن للهواتف HUAWIE بسعر 629 ريال سعودي .
- كما تم في عروض جرير اليوم تخفيض سعر سماعات أذن HUAWIE STERIO بسعر 699 بدلاً من 1199 ريال .
- وأيضاً التخفيض القوي من جرير علي SMART SPEAKER ماركة PHILIPS بسعر 449 بدلاً من 549 ريال .
- كافة التخفيضات السابقة علي الأجهزة مع أمكانية التقسيط الشهري بكافة فروع جرير المنتشرة بالسعودية .
تخفيضات وعروض العودة للمدارس من عروض مكتبة جرير
عروض مكتبة جرير شملت العديد من الأجهزة التي تهم الطلاب والطالبات . التي تشملها عروض العودة للمدارس والتي وصلت بعض الأجهزة بها . لتخفيضات تصل إلي 1000 ريال سعودي علي أجهزة متنوعة . نتعرف علي تفاصيل بعض تخفيضات الأجهزة كالتالي :-
- تخفيضات العودة للمدارس علي جهاز لاب توب HP SPEAKER بسعر 5999 بدلاً من 6999 ريال سعودي .
- كذلك أيضاً تخفيض سعر لاب توب DELL INSPRION بسعر 3799 بدلاً من 4299 ريال سعودي .
- كما تشمل عروض جرير اليوم تخفيض سعر لاب توب HP ENVY لسعر 3649 بدلاً من 4199 ريال سعودي .
- تخفيض قوي علي لاب توب MACBOOK PRO 13 لسعر 9999 بدلاً من 10399 ريال سعودي .
- كافة التخفيضات علي تلك الأجهزة تشمل أمكانية التقسيط الشهري المريح في كافة الفروع .
عروض جرير للجوالات ماركة سامسونج مع مجموعة منتجات مختلفة
- تشمل التخفيضات جوالات سامسونج وتم تخفيض هاتف SAMSUNG GALAXY Z PHLIP سعة 256GB . حجم رام 8GB بسعر 3999 ريال سعودي شامل الضريبة .
- كذلك عروض جرير اليوم علي ساعة SAMSUNG GALAXY لون فضي نوع GPS 4 مع هيكل ألومنيوم مع سوار رياضي بسعر 1099 ريال سعودي .
- كما شملت التخفيضات جهاز لوحي SAMSUNG GALAXY TAP S7i يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 2399 ريال .
عروض جرير الأسبوعية داخل كافة الفروع المنتشرة بالسعودية . تشمل التخفيضات العديد من أنواع الجولات المختلفة . كذلك بجانب الأجهزة اللوحية التي تهم الطلاب والطالبات . في عروض العودة للمدارس . كما تشمل التخفيضات العديد من الأجهزة الكهربائية المتعددة التي تهم البيت السعودي .
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