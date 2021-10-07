مميزات وإضافات آخر تحديث لببجي موبايل 2021

تحديد لعبة ببجي موبايل بشعبية عالمية في مجال الألعاب الجماعية حيث يجد الأشخاص محبي الألعاب متعة في الألعاب الجماعية التي يشترك فيها أكثر من شخص دون عن الألعاب الفردية التي لا تحمل عنصر الإثارة والحماس مثل الألعاب الأخري ويوجد الكثير من الألعاب المشابهه لببجي موبايل مثل فري فاير والتي لا تقل شعبية عن ببجي وبسبب اهتمام الكثير من الأشخاص بلعبة ببجي تقوم اللعبة بإصدار التحديثات بإستمرار وقد أعلنت الشركة التابعة لببجي عن التحديث الجديد ومميزاته ويستعلم الكثير من اللاعبين عن مميزات التحديث الجديد الذي تم في الشهر الماضي ويحمل رقم 1.6.0 في شهر سبتمبر ونقدم لكم أحدث المميزات التابعة للتحديث الجديد من خلال هذا المقال.

مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد

تحديث ببجي الحديد الجديد 2021:

تزويد عناصر اللعبة من الداخل بالعجلة السريعة في حالة استهلاك العناصر المستخدمة وإمكانية استخدامها بطريقة أكثر سهولة.

استرجاع حوالي سبع أوضاع تم حذفها من قبل في التحديثات السابقة وتم استرجاعها نظراً لرغبة اللاعبين من جميع دول العالم.

التحديث يقوم على إلغاء الكراهية بين اللاعبين كما أنتشرت في التحديثات السابقة وتقليل حدة العداوة نظراً لكثرة الاتهامات التي تعرضت إليها اللعبة بسبب تعدد حالات الانتحار بسبب لعبة ببجي.

وضع محاسبة قانونية في حالة قذف اللاعبين بألفاظ بذيئة أو ترك المباراة بإستمرار وتعتبر تلك النقطة جيدة لتقليل سلبيات اللعبة.

ببجي موبايل حول العالم:

تعتبر لعبة ببجي ضمن أشهر سلسلة ألعاب فيديو حول العالم والأكثر تحقيقاً لأعلي نسبة مبيعات في مجال الألعاب حيث وصل عدد المبيعات ما يقرب من سبعين مليون نسخة، بينما تم تخطي المليار لعدد تحميلات أجهزة الأندرويد، وتعرضت لعبة ببجي للكثير من الاتهامات والهجوم خلال الفترة الماضية من الحكومات حول العالم نظراً لإحتواء اللعبة على مشاهد القتل والهجوم فقط وأن الهدف أثناء اللعب هو القتال فقط مما يثير مشاعر الكراهية نحو اللاعبين طوال فترة اللعب ولعل هذا السبب هو السبب الأساسي في تسجيل حوالي سبع حالات انتحار من اللاعبين حول العالم منذ انتشارها وتهدف اللعبة في التحديثات القادمة إلي تقليل من المشاعر العدوانية.