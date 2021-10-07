- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية لنصف السعر مستمرة.. عروض 1+1 مجانا في المقال التالي
عروض العثيم الاسبوعية، شركة عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات التي يثق بها العملاء ويعتمدون عليها في شراء كل منتجاتهم الغذائية وجميع السلع التي يحتاج إليها العملاء كل يوم، وتعتبر شركة العثيم من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في الرياض، وتقوم شركة العثيم بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية لكل العملاء في جميع فروع الشركة.
طازج العثيم من سوبر ماركت العثيم.. تسوقي براحتك من مهرجان الخمس ريالات
عروض العثيم في السعودية
عروض أسواق عبد الله العثيم تعتبر من أشهر العروض الموجودة في المملكة والتي ينتظرها مئات العملاء لشراء كل احتياجاتهم الأساسية، حيث تضم فروع العثيم مجموعة كبيرة ومختلفة من المنتجات الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل العملاء، كما تسعى شركة العثيم إلى ضم أقسام ومنتجات جديدة في فروعها بشكل مستمر.
تمتلك شركة بنده الآن موقع إلكتروني يسهل على العملاء عملية شراء المنتجات والحصول عليها، كما أنه من خلال هذا الموقع يستطيع العملاء لمعرفة العروض المتاحة في فروع شركة العثيم وكيف يمكن طلب هذه المنتجات وتوصيلها إلى المنزل أيضاً.
عروض سوبر ماركت العثيم الأسبوعية
- عروض العثيم اليوم الاثنين علبة جبنة المراعي شيدر علب 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم علبة زبادي المراعي اليوناني فراولة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية علبة كريمة المراعي للخفق 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم علبة حليب المراعي مكثف محلي 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين علبة جبن المراعي موزاريلا مبشورة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم علبة خبز لورين بني شرايح 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم علبة زيت نخيل نباتي 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم علبة زيت هالة دوار الشمس 1,5 لتر 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب علبة كورن فليكس كونتري 23 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية لنصف السعر مستمرة.. عروض 1+1 مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.