مسحوق سحري لتنظيف الغسالة الاتوماتيك بملح الليمون

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تعتبر الغسالة الاتوماتيك من الأجهزة الكهربائية التي يكثر الإعتماد عليها في المنزل نظراً للحاجه اليومية إليها فإن عملية تنظيف الملابس تستلزم الغسيل بشكل دوري، وعندما نقوم بالضغط على الغسالة الاتوماتيك للغسيل أكثر من مرة في اليوم ولفترة مستمرة نجد أن الملابس أحياناً تبدو كأنها لم يتم تنظيفها جيداً مما يثير حيرة الأمهات رغم وضع مسحوق التنظيف الخاص بالملابس وفي تلك الحاجه نستنتج أن الغسالة بحاجه إلي تنظيف داخلي عميق حتى لا تؤثر على الملابس وهو ما يُعرف بأسم الصيانة المنزلية وتتسائل الأمهات عن كيفية تنظيف الغسالة في تلك الحالة ولكن لا داعي للقلق نقدم لكم مسحوق سحري منزلي يستخدم في تنظيف الغسالة ويتميز هذا المسحوق باستخداماته العديدة وهو ملح الليمون وللتعرف على كيفية استخدامات هذا المسحوق يمكنك متابعة هذا المقال.
استخدامات ملح الليمون المتعددة
كيفية استخدام ملح الليمون في التنظيف:
-يعتبر ملح الليمون أكثر استخداماً في أمور المطبخ خاصةً في حالات تعرض أواني الطهي إلي اللون الأسمر نظراً لتراكم الدهون والزيوت حيث نقوم بوضع ملح الليمون مع الماء ونتركه لمدة ساعه إلي ساعتين وبعد ذلك نقوم بغسل الأواني بالطريقة التقليدية ونلاحظ عملية التنظيف العميق.
-البقع المزعجة في الأرضية يمكن التغلب عليها بإستخدام ملح الليمون فهو أكثر أمان من منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية غير صحية.
طريقة استخدام ملح الليمون في تنظيف الغسالة:
١-تحديد برنامج الغسالة على دورة طويلة التي تستخدم في حالة شدة الاتساخ على درجة حرارة 90 درجة مئوية.
2-تحضير كأس من مسحوق ملح الليمون مع نصف كأس من مسحوق صودا الخبز ويمكن الاستغناء عن صودا الخبز حيث يعتبر ملح الليمون كافي للتنظيف.
3-وضع ملح الليمون في المكان المخصص للمسحوق وتشغيل الغسالة ونتركها وسيتم تنظيف الغسالة من الاتساخ والرواسب وتعود كما هي نظيفة ونقيه بالإضافة إلي التخلص من الروائح الكريهة داخل الغسالة.
4-للحفاظ على نظافة الغسالة من الداخل وعدم تعرضها للاتساخ نقوم بتكرار تلك الخلطة السابقة الخاصة بملح الليمون مرة شهرياً ونلاحظ كيفية استجابة الغسالة لملح الليمون أثناء التنظيف.
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