شوف عروض لولو ماركت السعودية اليوم وتخفيضات لولو lulu على أسعار الجوالات

عروض لولو ماركت السعودية اليوم أقوى على أسعار الجوالات، حيث تتنافس متاجر السعودية ومن بينها لولو هايبر ماركت lulu hypermarket على طرح أفضل العروض على الجوالات وإكسسواراتها مثل الساعات والسماعات وغيرها، ومن أهم هذه العروض عروض هايبر ماركت لولو بالسعودية، حيث تجد أجدد اصدارات الجوالات بأسعار رائعة داخل عروض لولو الرياض، الخرج وحائل، لا تفوت الفرصة واحصل على الجوال المناسب لك داخل العرض في الفترة بين الاربعاء 6 اكتوبر الموافق 29 من صفر وحتى 12 أكتوبر 2021 الموافق 6 من ربيع الأول 1443.

عروض لولو ماركت السعودية اليوم

تضم عروض لولو ماركت مجموعة متنوعة من الجوالات من الماركات الشهيرة والمغمورة في نفس الوقت، كما أن أسعار الجوالات داخل العروض مناسبة للجميع بعد التخفيضات الرائعة، فنجد جوال فيفو واي 72 ذو الإمكانيات العالية ولكن بسعر متوسط، يتميز الجوال بالكاميرا الثلاثية الخاصة به، فالكاميرا الخلفية الأولى تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والاخيرة بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ليد قوي، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبدقة 1080 بكسل، يأتي الجوال بشاشة حجم 6.58 بوصة و أندرويد اصدار 11، كما يضم بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير.

جوال فيفو Vivo y72 بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، يدعم شبكات حتى الجيل الخامس، بسعر 1249 بدلاً من 1299 ريال.

جوال OPPO A73 بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، يدعم شبكات حتى الجيل الخامس، بسعر 999 بدلاً من 1199 ريال.

لولو هايبر ماركت

كل ما تريده من إكسسوارات الجوال تجدها متوفرة بخصومات متميزة داخل عروض Lulu مثل ساعة أبل اس 6، التي تساعدك على متابعة التمارين الرياضية ومخالف الأنشطة الحيوية او التكنولوجية الأخرى، والتي تدعم بلوتوث 5.0 القوي والواي فاي، تأتي الساعة بهيكل خارجي من الألومنيوم وسوار مطاط فولاذي، كما انها مقاومة للماء حتى عمق 50 متر، الساعة مزودة ببطارية ليثيون أيون بلت ان التي تساعدها على الصمود حتى 18 ساعة، تأتي الساعة مع كابل شحن مغناطيسي يدعم الشحن السريع.