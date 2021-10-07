شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% حتى نهاية الشهر اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، يقع مقر شركة بنده الرئيسي في المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في مجال التجزئة، كما أنها تعد من المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر السلاسل للمتاجر، التي يمكن وصولها تقريبًا مائتان متجر متواجدون في 44 مدينة.

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عروض بنده الأسبوعية

يحرص هايبر بنده على تقديم الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية طوال السنة، فيقوم الهايبر بتقديم هذه العروض أما أن تكون كل يوم أو كل أسبوع، كما أن كل عام يأتي إلى الهايبر نحو مائة وعشرون زبون لمتاجر بنده، حيث يتم توافر نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 2 + 1 بمقدار 700 جرام لملح الطعام من النوع الخير يكون بسعر 5 بدلًا من 7.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم حبتان من زيت زيتون البكر الراقي بمقدار 500 مل سعره يكون 19.75 بدلًا من 39.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر العجان مع الخلاط المعدني من النوع اريتي سعره يكون 299 بدلًا من 769 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية زيت الزيتون من النوع البكر الممتاز كوبوليفا مقدار 500 مل سعرها يكون 16.50 بدلًا من 33 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

تنزيلات بنده الشهرية 1 + 1 من صلصة السباجتي بالطريقة الرئيسية ديل مونتي بمقدار 250 جرام سعرها يكون 6.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 1 + 1 من لوشن جرنز حجم 400 مل يكون بسعر 24 بدلًا من 48 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية سعر الكيلو من كتف العجل دون عظام يكون 44.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية