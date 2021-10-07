شوف عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية أسعار تبدأ من ٥ ريال Alothaim offers

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يتسابق آلاف العملاء للاستفادة من عروض العثيم المتميزة. والتي يتم تنزليها كل أسبوع من جانب مجموعة عبد الله العثيم. ومن أكثر المنتجات التي يبحث عنها المتسوقين الأجهزة المنزلية والجوالات بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية. ومن بين الأصناف الغذائية المتوفرة في بروشور عروض أسواق العثيم هذا الأسبوع اللحوم الحمراء والأرز والزيوت وأنواع مختلفة من الأغذية المعلبة. فضلا عن الأغذية الطازجة والأجبان بأنواعها المختلفة. أجدد عروض العثيم الأسبوعية احصل على عبوتين من معمول هالي بالتمر تحتوي العبوة الواحدة على ١٦ قطعة وزن الواحدة ٢١ جرام مقابل عشرة ريالات فقط بدلاً من 11.90 ريال.

اشتري ثلاث حبات من مشروم كامل هالي وزن العبوة ٤٠٠ جرام بسعر ١٠ ريال بدلاً من 19.50 ريال.

احصل على 4 حبات من مايونيز هالي وزن العبوة 236 مل مقابل 10 ريال بدلاً من 21 ريال.

مقابل 10 ريال يمكنك شراء ثلاث عبوات من بسكويت فيكتو ديجستيف وزن 340 جرام بدلاً من 14.25 ريال ووفر حتى 4.25 ريال.

احصل على خصم بقيمة 3.5 ريال عند شراءك ثلاث حبات من لقمة القاضي هالي وزن 500 جرام حيث تعرض مقابل 10 ريالات بدلاً من 13.5 ريال.

اشتري خمس عبوات من تونة فيكتو أبيض دوار الشمس مقابل 15 ريال بدلاً من 21.25 ريال. شعيرية فيكتو خضار 40 قطعة مقابل 30 ريال بدلاً من 37.95 ريال بتوفير قدره 7.95 ريال سعودي.

استمتع بخصم قدره 16.5 ريال عند شراءك 6 حبات من ذرة تيستي الحلوة وزن العبوة 340 جرام مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 31.5 ريال سعودي.

احصلي على 5 حبات من طماطم فيكتو المقشرة وزن العلبة 400 جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 16.25 ريال. تخفيضات أسواق العثيم عرض مميز من العثيم على قشطة المراعي وزن 170 جرام يمكنك الحصول على 4 حبات من المنتج مقابل 10 ريال فقط بدلاً من 14 ريال والاستفادة من خصم بقيمة 4 ريالات. اشتري زيت العربي 2 عبوة سعة 1.5 لتر بالإضافة إلى عبوة 500 مل بسعر 33.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال.

احصل على 2زجاجة من زيت عافية ذرة سعة 1.5 لتر + عبوة 500 مل بسعر 44.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال. كيس من سكر أبو فهد الناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام مقابل 28.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

حليب هالي بودرة كيس وزن 2.25 كيلوجرام بسعر 49.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال. كرتون من شراب سن توب بالبرتقال يحتوي على 18 عبوة بسعر 13.5 ريال بدلاً من 17.5 ريال سعودي.

ربطة من زيت نور دوار الشمس مكونة من عبوتين سعة الواحدة 1.5 لتر بالإضافة إلى عبوة سعة 750 مل بسعر 34.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال.

ربطة جبن المراعي طعم قشطة مكونة من عبوتين بسعر 30 ريال بدلاً من 43.95 ريال بخصم نقدي قدره 13.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية أسعار تبدأ من ٥ ريال Alothaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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