شوف أقوى عروض ساكو السنوية الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات هائلة لا تفوتها تحت شعار أسعارها لقطة ويا زينها فرحة Saco

عروض ساكو تقدم أقوى عروضها الأوفر في جميع متاجرها ومنافذها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تنفرد ساكو عن غيرها من المتاجر الشهيرة في السعودية بتواجد وعرض مختلف أنواع الأجهزة والمنتجات بأسعار هائلة. كما تأسست الشركة عام 1985م وف عام 2015م تحولت إلى شركة مساهمة، كما تم إدراجها في الأسواق المالية السعودية. كما تشتهر بوجود مختلف المنتجات كالأجهزة الكهربائية، والمنزلية، والمفروشات المختلفة لأي منزل بأسعار لن تجدها في أي مكان.

أقوى عروض ساكو الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات هائلة لا تفوتها تحت شعار أسعارها لقطة ويا زينها فرحة Saco

تقدم متاجر ساكو أكبر مجموعة بل وأشهر الماركات العالمية وأفضلها على المكانس الكهربائية، فهي متعددة الاستخدامات. كما تساعد في التنظيف بشكل أكثر من رائع، وسلسة ومريحة في استخدامها.

خصم 40 ريال على مكنسة يدوية، تستخدم في التنظيف والتقاط الأشياء الجافة والمبللة. بسعر 119 ريال بدلاً من 159.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية ماركة فيليبس، تعمل بقوة 1800 واط، وسعته 3 لتر. بسعر 269 ريال بدلاً من 361.25 ريال سعودي، ووفر 92.25 ريال.

احصل على خصم 450 ريال على مكنسة كهربائية لتنظيف السجاد، بقوة 800 واط. كما أن سعتها 5.7 لتر، بسعر 1699 ريال بدلاً من 2149 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأوفر على الأجهزة الكهربائية والمنزلية ومحضرات الطعام

لمحبي المسليات نقدم لكم صانعة الفشار بالهواء الساخن تتسع لحوالي 8 أكواب، بقوة 1040 واط. بسعر 119 ريال بدلاً من 149.75 ريال سعودي.

خصم 60 ريال على صانعة الصاج بمقاس 45 سم، بقوة 2000 واط. بسعر 159 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

احصل على خصم 120.75 ريال على محضرة طعام ماركة كينوود، متعددة الاستخدامات 18 وظيفة، بقوة 800 واط. بسعر 299 ريال بدلاً من 419.75 ريال سعودي.

كوب بطبقة مزدوجة، طقم 2 قطعة، بسعر 25 ريال بدلاً من 32.75 ريال سعودي.

أكواب وصحون متعددة الأشكال والألوان والتصاميم الرائعة، طقم 12 قطعة، بسعر 39 ريال بدلاً من 49.75 ريال سعودي.

أسعار صانعات القهوة العالمية لعشاقها بأسعار وخصومات مذهلة

حصري ولأول مرة صانعة القهوة ماركة هوميكس، تعمل بقوة 950 فولت، وسعتها 1.5 لتر. بسعر 129 ريال بدلاً من 149.75 ريال سعودي.

لعشاق القهوة التركية اشتري صانعة القهوة التركية، بسعر 899 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي، ووفر 200 ريال.

خصومات ساكو القوية على أجهزة التدفئة الخارجية بمناسبة اقتراب الشتاء