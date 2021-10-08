شوف أقوي العروض الأسبوعية والتخفيضات في جدة وتبوك من هايبر لولو ماركت

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أقوي العروض الأسبوعية من لولو ماركت توفر لجميع عملائها بصفة يوميه أكثر من 70 نوع من الأسماك المختلفة الطازجة وتوفر لعشاق المكسرات تشكيلة مختلفة ومتنوعة ترضي جميع الأذواق ومتوفر بداخل المجلة تشكيلة مجمعة مختلفة من عالم المأكولات وأربح من خلالها 1000 ريال سعودي يوجد بقسم اللحوم لحوم حمراء طازجه ولحوم مختلفة طرية ومقطعة حسب رغبتك. عروض وتخفيضات لولو ماركت ومتوفر أيضا تمور مشكلة ومكسرات ترضي جميع الأذواق، حلويات مختلفة ومتنوعة، منتجات أمريكانا، متاح أفضل أنواع الجبن من جميع أنواع العالم، يوجد قسم خاص للأكلات الجاهزة بالكيلو العروض سارية في فرعي جدة وتبوك من الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 حتي 12 أكتوبر 2021 وحتي نفاذ الكمية سارعي بشراء كل ما تحتجاه وتوفر لولو ماركت خدمة التوصيل المنزلي. عالم المأكولات من لولو ماركت جدة وتبوك حضري ساندوتشات سريعة لوجبة الفطور أو العشاء قومي بشراء جبنة رومي المصرية القديمة للكيلو ب 28.95 رياال سعودي بدلا من 42.90 ريال سعودي.

شركة أنتاج تقدم لكٍ أقوي العروض التي ينتظرها الجميع كرتونه واحدة لكل عميل بسعر العرض أنتاج دجاج مجمد 600 جرام × 10 ب 59.95 ريال سعودي بدلا من 98.00 ريال سعودي قدمي الفراخ المشوية التي يعشها جميع أفراد أسرتك.

متوفر بداخل المجلة تاج الهند أرز بسمتي أبيض 10 كيلو + هدية حبة واحدة لكل زبون جهزي أشهي الأكلات السعودية وأشهرها الكبسة السعودي لأسرتك بطريقتك الخاصة ب 59.95 ريال سعودي بدلا من 76.95 ريال سعودي.

أشتري نور زيت دوار الشمس للحبة 2.7 لتر ب 25.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

شركة تايد لمساحيق الغسيل قامت بإصدار نوع جديد مضاد للبكتريا للحافظ على ملابس أسرتك تايد 2.5 كيلو متوفر حبة واحده لكل عميل ب 18.50 ريال سعودي بدلا من 38.50 ريال سعودي. قسم الأسماك الطازجة يوجد سمك قاروص مزارع للكيلو ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي.

لعشاق تناول الفسيخ متوفر بداخل المجلة سمك بوري صغير ويمكن تقديمه أيضاً سمك بوري مشوي لمن يعش تناول البحريات المشوية ب 7.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

روبيان مزارع طازج 40 / 50 للكيلو ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

روبيان مزارع طازج 50 / 60 للكيلو ب 25.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

داري بنار لبنة للكيلو ب 15.90 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي.

أنكور جبنة فيتا للكيلو ب 10.00 ريال سعودي بدلا من 18.75 ريال سعودي.

شبيه جبنة موزريلا ب 22.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

بيبي مرتديلا دجاج لحوم متنوعة للكيلو ب 19.75 بدلا من 28.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي العروض الأسبوعية والتخفيضات في جدة وتبوك من هايبر لولو ماركت - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي العروض الأسبوعية والتخفيضات في جدة وتبوك من هايبر لولو ماركت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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