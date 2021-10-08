نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماء طريقة جبارة لتنظيف وتلميع السجاد من البقع والأوساخ بدون مجهود ودعك وفرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ماتجد ربة المنزل صعوبة في تنظيف السجاد، وذلك يرجع إلى أن السجاد كبير الحجم، وذلك قد يؤدي إلى بذل مجهود كبير لتنظيفه بالماء، وبما أن السجاد من الأشياء التي تحتاج دائمًا التنظيف بشكل مستمر، فهو من أكثر الأشياء المعرضة للاتساخ بسبب تواجده في الأرض، خاصتًا عند وجود اطفال، ولذلك فقد جئنا بحل مريح جدًا لكل ربة منزل يمكن من خلالة تنظيف السجاد بدون استخدام الماء نهائيًا بل وبدون تحريك السجاد من مكانه وهذا ماسوف نتعرف عليه الآن.

بعض الطرق السريعة لتنظيف السجاد بدون ماء

بعض الطرق التي يمكن تطبيقها لتنظيف السجاد بدون أي مجهود أو صعوبة ولكي الاختيار حسب المناسب ومن أهم هذه الطرق الآتي:

تنظيف السجاد باستخدام صودا الخبز

صودا الخبز لها تأثير قوي في القضاء على أقوي البقع وطريقة الاستخدام كما يللي:

المكونات

أربع ملاعق من صودا الخبز.

ملعقة من ملح الليمون.

قطعة من القماش الجاف

طريقة التطبيق والتنظيف

في البداية لابد من تجفيف أي بقعة قبل وضع اي شيء عليها، وذلك للتخلص من المياة الموجودة على السجاد أو العصائر التي تم سقوطها.

بعد ذلك اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

افركي كل البقع بهذا الخليط جيدًا ممكن أن تستخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف بهذا الخليط.

سوف تجدي تغير لون الخليط وامتصاصه لون البقعة.

اتركية لمدة عشر دقائق ثم قومي بإزالتها بقطعة من القماش أو باستخدام فرشاة التنظيف العادية

تنظيف السجاد بخليط الحليب مع النشا

تعتبر أيضًا طريقة فعالة للتخلص من اي بقع موجودة على السجاد بكل سهولة وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من النشا.

ملعقتين من اللبن الحليب.

ملعقتين من الخل.

قطعة قماش جافة.

طريقة التحضير و التنظيف