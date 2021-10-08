نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معادل البناء الضوئي للنبات .. المتفاعلات والنواتج والعوامل المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معادل البناء الضوئي للنبات والتي توضح كيفية حصول هذا الكائن الحي الذي يعتبر ثالث الكائنات الحية التي خلقها الله، حيث يعد الإنسان على رأس المخلوقات، وقد كرمه الله وفضله والثاني هو الحيوان، كلاهما غير ذاتي التغذية، أي يعتمد على الكائنات الأخرى في الغذاء، حيث يتغذى الإنسان على بعض الحيوانات والنبات، وكذلك بعض الحيوانات المفترسة تتغذى على حيوانات أخرى، والبعض الآخر يتغذى على نباتات، إلا أن الكائن الحي الوحيد الذاتي التغذية، الذي يعتمد على نفسه في تجهيز غذائه هو النبات، حيث يستخدم الهواء والماء في تصنيع الغذاء، كما يفيد الطبيعة في تخليصها من كمية ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر من مخرجات الكائنات الأخرى، ونوضح خلال السطور التالية معادل البناء الضوئي والتي تعد من إعجاز الخالق سبحانه وتعالى في حصول أحد الكائنات على غذائه دون أن يضطر إلى الاعتماد على الكائنات الأخرى .

معادل البناء الضوئي للنبات

عملية البناء الضوئي يقوم من خلالها النباتات والطحالب وبعض الكائنات الحية الدقيقة بتحويل الطاقة الضوئية من الشمس إلى الطاقة الكيميائية للغذاء، حيث يتم الاستفادة من طاقة ضوء الشمس واستخدامها لتحويل مركبي ثاني أكسيد الكربون والماء إلى جزيئات السكر، ويتصاعد غاز الأكسجين، ويستطيع النبات تخزين الطاقة الكيميائية الناتجة من البناء الضوئي في الميتوكوندريا، ليستخدمها في النمو، أو أنها تتنتقل للكائنات التي تأكل النبات مثل الإنسان وبعض الحيوانات لتتكون سلسلة غذائية تتم بشكل متقن للحفاظ على التوازن البيئي، وهذه معادلة البناء الضوئي باللغة العربية والرموز اللاتينية :

ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة ضوئية ← جلوكوز + أكسجين

6CO2+ 12H2O+ Sun light→6H2O+ 6O2+ C6H12O6

أهمية عملية البناء الضوئي

تستطيع الكائنات ذاتية التغذية استخدام الطاقة الضوئية بواسطة البلاستيدات الخضراء، وتحويلها إلى طاقة كيميائية، تستخدمها في النمو والقيام بالعمليات الحيوية، ونوضح أهمية عملية البناء الضوئي فيما يلي :

تحويل المواد الغير عضوية إلى غذاء، ما يعد مصدر طاقة للبيئة .

توفر النباتات الخضراء الغذاء العضوي لباقي الكائنان سواء كان حيوانات أو إنسان .

تنتج النباتات الأخشاب والمطاط والأعشاب والزيوت، كل ذلك لن ينتج بغير البناء الضوئي .

توفر عملية البناء الضوئي الأكسجين في الغلاف الجوي، والذي تستخدمه جميع الكائنات في عملية التنفس .

تقلل عملية البناء الضوئي من نسبة ثاني أكسيد الكربون والنفايات الصناعية الضارة، والتي تسبب مشاكل في التنفس للكائنات الحية .

أين تذهب نواتج معادلة البناء الضوئي

كما سبق وأوضحنا أن أي معادلة كيميائية تشمل المتفاعلات والنواتج، وقد يحتاج الأمر لعوامل مساعدة تحفز عملية التفاعل، ومن نواتج معادلة البناء الضوئي “الطاقة”، والتي تعتبر مسؤولة عن تكوين الوقود الأحفوري، حيث تعتمد العديد من الصناعات على ذلك المصدر للوقود من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، فقد ترسب الوقود الأحفوري في العصور القديمة من الكائنات الحية والكائنات الصغيرة التي كانت تتغذى على النباتات، وتم تحويل هذه البقايا العضوية إلى وقود أحفوري بفعل الترسيب والعمليات الجيولوجية الأخرى، ما يوضح أهمية البناء الضوئي في توفر هذا الوقود المستخدم في المنازل والمصانع ووسائل النقل والتدفئة وغيرها، أما الأكسجين الصاعد من البناء الضوئي فإنه يحافظ على نسبته في الغلاف الجوي، حيث لا يستطيع أي كائن حي العيش بدونه .