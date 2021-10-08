شوف تنزيلات 50% على الجوالات والشاشات في اكسترا بالسعودية اليوم

عروض اكسترا على الجوالات والشاشات بالسعودية اليوم، تعتبر متاجر اكسترا من أم المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم إلى كافة عملائها باقة من العروض والخصومات على جميع الأجهزة الإلكترونية التي من أهمها هواتف المحمول، فتوفر اكسترا إلى كافة عملائها سلسلة من العروض والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50%، فإذا كنتم في حاجة لشراء أفضل المنتجات بأقل الأسعار يمكنكم التوجه إلينا في أي وكل وقت وستحصلون على كل ما تطمحون فيه من عروض.

عروض اكسترا على الجوالات المحمولة في المملكة العربية السعودية:

حرصت شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية على أن توفر لكافة عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلفة أجهزة المحمول وإليكم في السطور الآتية أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها:

هناك خصم مقدم من شركة اكسترا على جهاز سامسونج جالكسي بنسبة 22.5% وهذا الخصم منطبق أيضاً على هاتف أيفون 12.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي S21 plus 5 g.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي وهذا الهاتف متوفر بمساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

يحتوي العرض على هاتف لينوفر كيه 4، 12 جي بمساحة تصل إلى 64 جيجا بايت وذلك الهاتف متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي وذلك الهاتف متوفر بمساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

توفر اكسترا عرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي ذلك الهاتف متوفر بمساحة تصل إلى 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

تخفيضات اكسترا على الشاشات:

من بين الأجهزة التي توفر إكسترا العرض عليها كلاً من التالية: