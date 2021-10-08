نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التميمي الأسبوعية ورابح واحد أسبوعياُ على سيارة نيسان إكس تريل في المقال التالي

عروض التيمي الرياض الأسبوعية تقدم لجميع عملائها رابح واحد أسبوعياً بسيارة نيسان إكس _ تريل عند شراء مستلزماتك وأليكم بعض شروط المشاركة بالمسابقة :- لا يشترط الشراء للمشاركة في السحب.

يجب أن يكون العميل الفائز عضو في برنامج ثماري بنفس رقم الجوال المشارك في السحب.

يجب أن يكون الفائز في المدن المتواجد فيها فروع أسواق التميمي. ( المدن :- الرياض – الخيبر – الدمام – الجبيل – الأحصاء – حفر الباطن – المدينة المنورة – أملح تبوك ). عروض التميمي الأسبوعية أسسها تركي العثمان وجيجي عام 1942 ومقرها الرئيسي الدمام وأصبحت عدة مجموعة شركات متنوعة مثل المطاعم والعقارات والسوبر ماركت والفنادق أسواق التميمي أختيرت ضمن أفضل 100 علامة تجارية سعودية للجودة والتنوع لمنتجاتها مع المحافظة على الأسعار المتميزة و خدمة العملاء المتميزة ويساهم في مسيرة النجاح لتوصيل أفضل خدمة أسبوعية موثق بها لدي عملائها من منتجات بقالة سلع تمونية وأدوات تجميل ونظافة بوك، تايد، السنبلة، لايز، باجه، ديتول، المراعي، جودي متوفرة العروض بتاريخ الأربعاء 6 أكتوبر 2021 الموافق 1443هـ. أسواق التميمي tamim markets رقائق الإفطار التي يعشق تناولها الكبار والصغار متوفر من كيلوقز 1 كيلو حجم كبير للحبة ب 18.50 ريال سعودي بدلا من 30.75 ريال سعودي.

أرز بسمتي أبيض الشعلان 10 كيلو للحبة لعمل ألذ كبسة ب 62.95 ريال سعودي بدلا من 75.75 ريال سعودي.

متوفر عرض خاص 7+1 مجاناً معجون الطماطم العلالي 7+1×130 للحبة الواحدة ب8.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي.

حضري ألذ أصناف متنوعة من المعكرونة وتقدم أليكٍ سيدي شركة قودي أصناف متنوعة ومختارة 250 _ 500 جرام 3 حبات ب 8.95 ريال سعودي بدلا من 13.50 ريال سعودي.

عرض خاص ومميز جبن قابل للدهن أرزق أو ذهبي المراعي 2×900 جرام للعبوة الواحدة ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 46.00 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل – قليل الدسم أو منزوع الدسم السعودية 12×1 لتر للصندوق يستخدم لجميع الأغراض ب 48.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي.

شوكولاتة مشكلة من ميتنيز 710 جرام للحبة الواحدة ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي.

زبدة الفول السوداني ناعمة أو حشنة قودي 510 جرام ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 13.92 ريال سعودي.

شراب شعيرباربيكان 6×250 مل للعبوة ب 9.50 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي.

مياة شرب بيرين 48×200 مل للعبوة الكاملة ب 16.95 ريال سعودي بدلا من 21.50 ريال سعودي.

لحم مفروم أمريكي الكيلو ب 69.95 ريال سعودي 99.95 ريال سعودي.

لحم بقري برزيلي أوكولومبي مفروم ناعم أو خشن للكيلو ب 21.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

موز كوستا ريكاو إكوادور الكيلو ب 3.95 ريال سعودي بدلا من 4.95 ريال سعودي.

أشتري بيض أبيض متوسط صحة 30 بيضة للكرتونه الواحدة 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

زيت كانولا، أولايت 2×1.5 لتر للعبوة ب 28.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

دجاج فرنسي مجمد من دو دجاجة كاملة 1000 جرام للحبة ب 11.95 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي.

مسحوق الغسيل أصناف متنوعة تايد 4.5 – 5 كيلو للحبة ب 31.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال سعودي.

مياه شرب أسواق التميمي 48×200 مل×40×330 مل أو ب 24×600 مل للصندوق ب 10.95 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض التميمي الأسبوعية ورابح واحد أسبوعياُ على سيارة نيسان إكس تريل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التميمي الأسبوعية ورابح واحد أسبوعياُ على سيارة نيسان إكس تريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.