نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لفترة محدودة Panda تحت شعار اختار هديتك من فروع بندة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market بجميع فروعه في الوطن العربي، وخاصة دول الخليج العربي العديد من التخفيضات على أسعار السلع بجميع أنواعها، وذلك تحت شعار اختار هديتك بمناسبة قرب عيد الأضحي المبارك، حيث يمكنكم التسوق من أحد فروع بندة أو عبر بنده اون لاين، وتعتبر عروض هايبر بنده من أقوى العروض المقدمة لذلك يتهافت عليه العديد من الزوار بشكل يومي يصل إلى آلاف الزوار لكل فرع يومياً.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Panda

يقدم هايبر بنده خلال هذا الأسبوع، أو حتى نفاذ الكمية العديد من التخفيضات على جميع السلع لديه، ومنها: عرض مميز على الفول السوداني العضوي الحامض من ماركة يوم إيرث Yum Earth، كما يقدم العديد من التخفيضات على عبوات الكورن فليكس من ماركة هاي فايبر فليكس فيتابيلا Vitabella، ويقدم أيضاً خصومات مميزة منه على شراب سن توب، وعلى العبوات مختلفة الأحجام من مياه الشرب نستليه Nestle، وأيضاً خصم على البيبسي العادي، والديت Pepsi، وكذلك سفن أب 7 up.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

نستكمل مع حضراتكم عملاء بنده الكرام باقي عروض بنده بصفحة واحدة، ومنها: عرض مميز من بنده ماركت على مشروبات الضيافة التي تلطف حر الجو من: ميرندا برتقال، وتفاح، وفراولة، وكذلك خصم جيد على سعر مشروب ماونتن ديو المميز المذاق Mountain dew بحجم اللتر الكامل، كما يتوفر خصم مميز منها على عبوات مياه أروى الإقتصادية الموفرة، وعلى العلب من ماركة كوكاكولا Coca COLA مختلفة الأحجام.

عروض بنده اليوم بالمملكة

ويوفر هايبر بنده عروض أخرى على: عبوات الحليب العضوي كامل، وقليل الدسم من آرلا arla، وعرض آخر على عبوات خل التفاح العضوي بالنكهات من أورجانتي organti، وكذلك يقدم العديد من العروض على ماركة تروبيكانا محلى منخفض السعرات الصحي لتقليل الوزن Tropicana، كما يتوفر لديه عرض مميز على محلى بالكروم من ماركة ستيفيا من تروبيكانا، كما يوجد خصم متميز على زيت الزيتون العضوي من الجوف Al jouf، كل هذا، وأكثر يومياً عبر موقع ثقفني.

خصومات هايبر بنده اليوم من بنده اون لاين Panda

يتوفر بجميع فروع هايبر بنده أيضاً العديد من الخصومات على أسعار منتجات أخرى، ومنها: خصم خاص على سعر عصير الصافي بحجم 1.5 لتر، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على سعر العصير العضوي بدون سكر من أوريجينال، وعلى سعر العسل الطبيعي من ماركة الشفاء.