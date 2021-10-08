شوف عروض بنده الأسبوعية تصل الى 60% على المنتجات الغذائية والكهربائية

عروض بنده السعودية، يتضمن هايبر بنده على أكبر السلاسل الكثير التي تختص في البيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات الرائدة بالقطاع الخاص في مجال التجزئة وهذا في سنة 1978، حيث وصل العمال في الهايبر حوالي عشرون ألف موظف لكي يقوموا بتلبية جميع احتياجات العملاء.

عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية تخفيضات تصل ل 70%

عروض بنده السعودية

يكون خصومات بنده شديد الحرص على تقديم أروع وأقوى وأكبر الخصومات، فسواء كانت تلك العروض كل يوم أو عروض وخصومات ثانية كل أسبوع، حيث يأتي إلى زيارة الهايبر حوالي 120 ألفًا إلى أسواق بنده، ويتوافر أيضًا حوالي أربعة مراكز متخصصة بالتوزيعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من المكعبات البقري الأسترالي قليل الشحم تكون 39.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر الكيلو جرام من الاستروجانوف البقري البرازيلي يكون 39.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كيلو جرام من التوب راوند البرازيلي يكون سعرها 39.95 ريال سعودي.

جبنة الموزاريلا من النوع فرسانا يكون سعرها 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من الجبن الرومي تشيزا لاند يكون 34.95 بدلًا من 49.50 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم