نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على التجهيزات المنزلية بأرخص الأسعار في المقال التالي

تقدم عروض العثيم على التجهيزات المنزلية مئات العروض والتخفيضات بشكل كبير على أجهزة التلفزيون والجوالات من الماركات المختلفة. كما توجد تخفيضات كبيرة على القلايات الكهربية وقلايات الزيت بالإضافة إلى خصومات هائلة على أدوات الطهي المختلفة واحتياجات المطبخ والسفرة. كذلك توجد خصومات كبيرة على الملابس المختلفة وشنط السفر. وقد نزلت العروض هذا الأسبوع تحت شعار تسوق بالخمس ريالات ومضاعفاتها وتسري العروض ابتداءً من يوم الأربعاء 6 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 12 اكتوبر. عروض العثيم على الأجهزة المنزلية ترموس كيتشنجر سعة لتر بسعر 55.95 ريال، بينما سعة 0.68 لتر مقابل 52.95 ريال.

قدر بانيكس لطهي الأرز سعة 8 لترات مقابل 249 ريال.

مقلاة 26 سم من شركة كيتشنجر بسعر 36 ريال سعودي.

احصل على قدر كيتشنجر بيد طويلة مقاس 28 سم بسعر 41.50 ريال.

متوفر ضمن عروض أسواق عبد الله العثيم عرض على مقلاة كيتشنجر مقاس 32 سم بسعر 51.5 ريال.

اشتري غلاية ماء كولين استيل سعة 3 لترات لغلي الماء بسرعة لتحضير المشروبات الساخنة واستخدامها في الأغراض المختلفة.

فرصة رائعة للحصول على مكواة بخار بانيكس لكي الملابس بسهولة ويسر عن طريق إندفاع بخار الماء مما يساعد على فرد التكسرات في الملابس وكي الإنحناءات بجودة كبيرة. متوفرة بسعر 59 ريال للحبة.

غلاية ماء سوبر بي سعة 1.8 لتر مقابل 49 ريال للحبة. طقم شنط سفر تراك سوفت ترولي بيد قابلة للسحب وعجلات لسهولة الحركة مقاس 20 سم متوفر بسعر 75 ريال، بينما مقاس 24 سم متاح مقابل 115 ريال اما مقاس 28 سم متوفر بسعر 155 ريال سعودي. تساعدك هذه الشنطة في حفظ الملابس والإحتياجات الشخصية أثناء السفر دون التعرض للتلف أو الضياع.

قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر مقابل 135 ريال للحبة يمكنك استخدامها في قلي أصابع البطاطس او تحمير الشيبسي أو قلي الدجاج والمأكولات المتنوعة بجودة عالية. طقم قدور رويال فورد المكون من ثماني قطع متوفر في أسواق العثيم بسعر 110 ريال سعودي.

اشتري طقم عشاء سويت هوم المميز المكون من 44 قطعة بمقاسات مختلفة متعددة الاستخدامات مقابل 99 ريال سعودي فقط للطقم.

صحون بلاستي نت المستطيلة ثلاث مقاسات مختلفة بأسعار 3.95 ريال، و6.95 ريال، و7.95 ريال.

بطارية إنرجايزر ماكس 4 حبة بسعر 24.95 ريال فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم على التجهيزات المنزلية بأرخص الأسعار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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