نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده panda الأسبوعية بمناسبة الذكرى السنوية في المقال التالي

عروض بنده وهايبر بنده ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من نفس الشهر. تحتفي بمرور ثلاثة وأربعين عاما على إنشاء هذا الصرح الكبير الذي أسسه مجموعة صافولا في المملكة العربية السعودية. وامتد ليفرض وجوده في دول عربية أخرى مثل جمهورية مصر العربية. ولا تكف أسواق بنده عن إبهار عملاءها فهذا الأسبوع يصل حجم الخصومات على بعض المنتجات إلى ٧٥٪ من سعرها في أي مكان آخر الأمر الذي يعطي بنده ميزة كبيرة في عالم البيع بالتجزئة. عروض بنده على السلع الغذائية خصم على اللحم البقري البرازيلي قليل الشحم حيث يمكنك الحصول على الكيلو مقابل ٢٦.٩٥ ريال بدلا من ٣٨.٩٥ ريال وتوفير مبلغ ١٢ ريال.

احصل على حسم بقيمة ٢٩ ريال عند شراءك كيلو من روستو بقري برازيلي. حيث يوجد ضمن بروشور عروض هايبر بنده مقابل ٢٩.٩٥ ريال بدلا من ٤٤.٩٥ ريال.

يمكنك الحصول على كيلو من اللبنة التركية داري مقابل ١٦.٩٥ ريال بدلا من ٢٥.٩٥ ريال. اشتري كيلو من سمك القاروص خلال هذا الأسبوع مقابل ١٨.٥٠ ريال بدلا من ٢٨.٩٥ ريال واستمتع بخصم بقيمة ١٠.٤٥ ريال.

تحت شعار ضمان أقل سعر يمكنك الحصول على كيلو التفاح جالا الايطالي أو الفرنسي أو التشيلي مقابل ٤.٩٥ ريال بدلا من ٨.٩٥ ريال.

ضمن العروض الأقل سعرا أيضا عرض مميز على سكر ناعم الأسرة وزن الكيس ٥ كيلو جرام مقابل ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٩٥ ريال بخصم قدره ٩ ريالات وفي حالة وجدته في مكان آخر بسعر أقل يحق لك استرجاع عشرة أضعاف ثمنه كاش.

كيس من ملوخية أمريكانا بالإضافة إلى آخر مجانا مقابل ٥.٩٥ ريال بدلا من ١١.٩٠ ريال ضمن العروض الأقل سعرا في بنده.

خصم بقيمة ٢١.٥٥ ريال على الأرز الأبيض البنجابي الشعلان وزن ١٠ كيلو جرام. حيث يمكنك الحصول عليه ضمن عروض هذا الأسبوع مقابل ٥٧.٩٥ ريال بدلا من ٧٩.٥ ريال.

احصل على تخفيض بقيمة ١٦ ريال سعودي عند شراء عبوة هيل أخضر زينا وزن الحبة ٢٥٠ جرام. حيث يعرض بسعر ٢٥.٩٥ ريال بدلا من ٤١.٩٥ ريال ومن الجدير بالذكر أن هذا العرض أيضا ضمن قائمة المنتجات الأقل سعرا. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده panda الأسبوعية بمناسبة الذكرى السنوية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده panda الأسبوعية بمناسبة الذكرى السنوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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