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أقوي عروض أسواق عبد الله العثيم السعودي بمناسبة الافتتاح الكبير لفرع مكة حي العمرة تفاجئ الجميع بخصومات رائعة على منتجات البقالة المتنوعة في الفرع الجديد وتقدم عروض ترويجية بمناسبة الافتتاح على مستوي المملكة ووصل عدد فروع أسواق العثيم إلى مئتان اثنان وستون فرعاً عروض العثيم مكة المكرمة الخميس 7 أكتوبر 2021 إلي 12 أكتوبر 2021 الموافق 1 ربيع الأول 1443 هـ وحتي نفاذ الكمية أبتداءا من العاشرة صباحاً. عروض الافتتاح الكبير لفرع مكة من أسواق العثيم أشتري كيس حليب المراعي 1800 جرام ب + 450 جرام 25% قدميه لأطفالك كل صباح قبل ذهابهم لقضاء يومي دارسي شاق ب 39.95 ريال سعودي بدلا من 67.95 ريال سعودي.

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مطهر ومنظف جنتو 3 لتر للحبة ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض الافتتاح الكبير فرع مكة لحي العمرة من أسواق عبد الله العيثم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض الافتتاح الكبير فرع مكة لحي العمرة من أسواق عبد الله العيثم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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