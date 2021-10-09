شوف عروض جرير للجوالات ايفون هواوي سامسونج jarir بخصم مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات ايفون هواوي سامسونج مع مختلف الخصومات من شركة جرير للتسويق jarir مع خدمات إضافية لعملاء مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، حيث تقدم شركات التكنولوجيا كل عام العديد من أجهزة الجوالات الذكية التي تتنافس فيما بينها على أقوى المواصفات وأرخص سعر، وسنقدم لكم منها مجموعة مختارة من أفضل الجوالات في السوق السعودي بخصوماتها الموجودة على موقع جرير السعودية.

عروض جرير للجوالات ايفون هواوي سامسونج jarir بخصم مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير تعد من أكثر الخصومات التي تجذب العملاء في السعودية، وخاصةً التخفيضات التي تتعلق بالجوالات، حيث أنها أحد أكثر الأجهزة التقنية التي يهتم بها المواطن في تخفيضات متاجر السعودية ، ونقدم لكم في الفقرات التالية أفضل أسعار جوالات جرير ايفون و هواوي و سامسونج بتخفيضات تصل حتى 25%.

عروض جرير

تتميز جوالات جرير ايفون 12 بكونها تتنوع في إصداراتها وألوانها، حيث تجدون منها ألوان عصرية جدًا وجديدة مثل اللون الإرجواني، بالإضافة إلى سائر أجهزة ايفون 11 و ايفون 13 الذي تم إضصداره هذا العام منذ فترة قصيرة، وحينها وجد إقبالًا كبيرًا على شراؤه، وفي الصور التالية جمعنا لكم أقوى الخصومات المتاحة لدى متجر جرير على جوالات ابل ايفون الذكية.

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جوال ابل ايفون 13 iphone 13 لون وردي يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال سعودي.

لون وردي يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 13 ميني iphone 13 mini يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 512 جيجا بايت، بسعر 4799 ريال سعودي.

يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 512 جيجا بايت، بسعر 4799 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro لون ذهبي يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 1 تيرا بايت، بسعر 7199 ريال سعودي.

جرير

يوجد لدى تخفيضات جرير ميزة أخرى بجانب سعرها المميز، ألا وهي خدمة تقسيط جرير المتاحة على كافة المنتجات، وفي التالي تجدون مختلف إصدارات جوالات جرير سامسونج من فئات التون وسلسلة الـ s في جوالات سامسونج جالاكسي الأشهر على الإطلاق.

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جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus النسخة 128 جيجا بسعر مخفض 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي بخصم 55 ريال أي ما يعادل 13%.

النسخة 128 جيجا بسعر مخفض 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي بخصم 55 ريال أي ما يعادل 13%. جوالات جرير سامسونج جالكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra النسخة 256 جيجا بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي بخصم 55 ريال أي ما يعادل 13%.

مكتبات جرير

أنا في التالي فتجدون مختلف جوالات جرير هواوي الأحدث على الإطلاق، والتي لا تزال لها سوق رائجة في المتاجر السعودية في سائر أنحاء المملكة، والأسعار نتناولها لكم فيما يلي تفصيلًا بعد الخصم بتخفيضات حتى 22%.

قدمنا لكم حصريًا أقوى أسعار معروضات جرير جوالات بخصومات خاصة جدا وحصرية على الموقع الرسمي، وتابعونا في المقالات المقبلة للمزيد من الخصومات الحصرية عبر موقعنا، مع جديد الخصومات التي لا حصر لها في المملكة العربية السعودية.