نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم السعودية اليوم وأسعار مجنوونة على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل أسواق العثيم، فتعمل أسواق العثيم على مدار اليوم دون أي تأخير لتقدم إلى الموطنين في المملكة العربية السعودية أهم المنتجات وتتبعوا معنا في السطور الآتية أهم تخفيضات العثيم على كافة المنتجات.

تخفيضات العثيم السعودية اليوم

يحتوي العرض على مختلف المنتجات التي من أهمها كلاً من زيت فيكتو نباتي تنك 16 لتر وسكر أبو فهد ناعم 10 كيلو فشار ذرة أمريكي وشبيهة جبن الزهار ملح خفيف وجبن فيتا دنماركي ومكرونة الخليجية سباغيتي 400 جرام وزيت زيتون الشعال بكر 500 مل ومياه هالي 40*200 مل وحليب هالي بودرة 1800 جرام.

خصومات أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على كيك أولكر هالي وهيل فيكتو هندي أخضر 500 جرام وشوكولاتة جوديفا دبل بار 35 جرام وشاي بروك بوند أكياس 100 كيس وجبن بوك مثلث ثمانية حبات 5*120 جرام وصلصة بوك البشاميل مع الجبنة 500 جرام ويفر لواكر كاكاو أكياس 200 جرام وقهوة الرفاعي تركية 250 جرام وحليب نستلة مكثف محلي 450 جرام وحليب فريشكو بودرة.

عروض أسواق العثيم السعودية

وتوافر عروض أسواق العثيم أيضا إونيما روبي والبرازيل موزيانا وأفضل أنواع البن الفاخر وبستمي هندي 10 كيلو جرام ومناديل كلينكس صغير ومعجون أسنانلو دنت بياض طبيعي 100 ممل وغسول جسم ديتول منعش 700 مل وصابون بونكس أزرق الأصلي 2.5 كيلو وملين نولين انتعاش الربيع ثلاثة لتر وحليب فريشكو بودرة 1800 جرام ومربى العلالي 400 جرام وطحينة الكسيح الذهبية 900 جرام.

تخفيضات أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض أيضا على زيتون سما أسباني أسود جامبو وخيار طازج وخلطة زبدة فيكتو إماراتي ولبنة بينار طازجة واثنان كيلو من الشمام يشمل العرض على شراب سن توب برتقال وزيت نور دوار الشمس وأرز هالي كالروز 5 كيلوجرام وجبن المراعي طعم قشطة ولحم عجل بدون عظم ولحم عجل بلدي بالعظم ولحم خروف بربري بالعظم ولحم رفيدي بالعظم وحلاوة حلواني سادة وحلاو حلواني مع فستق وجبن فيكتو فيتا وجبن فيكتو اسطنبولي وجبن أنكور فيتا وشبيه جبنة الزهار وفيتا كيلو جرام ومرتديلا أمريكانا بقر وجبن بيتا بالزيتون الأخضر وطرشي بوليف خضار مشكل.