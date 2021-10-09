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محمد سياف - ابو ظبي - سنتعرف اليوم علي كود إلغاء كول تون اورنج بالتفصيل، يواجه بعض مستخدمين اورنج مشكلة كيفية إلغاء الكول تون لأن بعض المستخدمين أوضحوا أنهم لم يشتركوا في الخدمة لكنهم بالتأكيد إشتركوا عن غير قصد ووجدوا أنهم يتم خصم الرصيد منهم شهريًا.

نبذه عن الكول تون

يعد الكول تون احدى الخدمات الترفيهية التي تستطيع من خلالها استبدال نغمة الرنين العادية بنغمة موسيقية أخرى لكن البعض لا يريد هذه الخدمة ويبحث العديد من الناس عن كود لإلغائه.

الفرق بين نغمه الكول تون ونغمه التليفون؟

نغمة الكول تون هي النغمة التي يسمعها أي شخص يتصل بك قبل ردك على المكالمة.

نغمة التليفون هي النغمة التي تحملها على هاتفك المحمول وهي على شكل دعاء أو أغنية تسمعها عندما يتصل بك شخص ما.

كيفية إلغاء كول تون اورنج مجانا

أرسل رسالة قصيرة بسهولة إلى 9999 بكلمة UNSUB.

أو يمكنك الإتصل على رقم 9999 مباشرة، ثم استمع للقائمة واختر إلغاء الكول تون.

طريقة الاشتراك في خدمة كول تون أورنج

الاتصال بالرقم 9999 والاستماع للخدمة الصوتية واختيار النغمة.

أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 9999 برمز النغمة مسبوقًا بـ T مثل T1234.

أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على orange.

برجاء العلم أن سعر الاشتراك أو التجديد الشهري 3 جنيهات مصرية.

من خلال هذا الموضوع الذي تم طرحه على بوابة “مصر فايف” استعرضنا لكم طريقة إلغاء كول تون اورنج وطريقة الاشتراك في خدمة كول تون أورنج.