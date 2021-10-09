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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر والسعودية إحياءًا لسنة رسول الله في المقال التالي
مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر والسعودية؛ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الاحتفالات العزيزة على قلوب جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكل بلد تتفنن في الاحتفال بتلك المناسبة وتختلف مظاهر الاحتفال حسب عادات وتقاليد كل بلد سواء أكانت عربية أو أجنبية و أغلبيتها من المسلمين، ومع اختلاف العادات والتقاليد يشترك الجميع بفرحة مولد الهدى سيدنا ﷴ ﷺ، ومن خلنا اليوم سنتعرف الآن على ما هي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر والسعودية.
مناسبة مولد النبي ﷺ من المناسبات العظيمة التي ينتظرها جميع المسلمين في كل بقاع العالم، فهي تعتبر مثل الاحتفال بعيد الفطر، وعيد الأضحى، حيث تكون مظاهر الاحتفال في مصر والسعودية كالآتي:-
- اولا:- شراء الحلوى وتوزيعها على الأطفال، وشراء عرائس المولد النبوي والحصان التي تميزت بها مصر القديمة ومازالت إلى الآن.
- ثانيا:- توزيع الشربات في الشوارع والميادين ابتهاجًا بمولد نبينا ﷴ ﷺ.
- ثالثا:- الإنشاد الديني بالعبارات المبهجة على مولد النبي ﷴ ﷺ.
- رابعا:- صيام يوم الاثنين الموافق بمولد رسولنا ﷴ ﷺ مثلما كان يفعل وبذلك نحي سنته.
- خامسا:- مناقشة سيرة سيدنا ﷴ ﷺ وكيف كان يعيش حياته، وكيف لنا أن نقتدي به وسيرته العطرة.
- سادسا:- إطعام المساكين وإخراج الصدقات، وشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.
موعد اجازة المولد النبوي 1443 في مصر والسعودية
أولًا:- في المملكة العربية السعودية
- بناءًا على ما صدر من هيئة الفلك في السعودية تقرر أن يوم الخميس 7 أكتوبر هو الأول من شهر ربيع الأول.
- وبهذا سيكون يوم الاثنين الثامن عشر من أكتوبر إجازة مولد النبوي الشريف.
ثانيًا:- في مصر
- وبناءًا على القرارات التي تم اتخاذها مجلس الوزراء المصري على ترحيل جميع الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع ليوم الخميس.
- حتى يتم الحصول على يومي الخميس والجمعة إجازة.
- وبحسب ما أصدرته هيئة البحوث والفلك المصرية تقرر أن يوم 12 من ربيع الأول هذا العام 1443 هـ.
- تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر، وبناء على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ستكون الإجازة يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021.
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