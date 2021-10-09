نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو على أثاث الحدائق المنزلية بأقوى تخفيضات ساكو السنوية saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفيدوا من عروض ساكو السنوية التي تقدمها شاملة لكل لوازم المنزل والحدائق، مع توصيل مجاني لمستلزمات الحدائق مثل جلسات خارجية ساكو وأيضًا المظلات، وهذه العروض متوافرة في فروع ساكو بالمملكة وأيضًا على موقع ساكو الإلكتروني، فقط عليكم تصفح العروض واختيار معدات الحدائق التي تريدونها وذلك حتى يوم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ.

عروض ساكو اليوم على لوازم الحدائق

ساكو جلسات خارجية متاحة للشراء مع خصم هائل على الأسعار بمناسبة عروض ساكو السنوية، وعند شراؤكم لها لن يكن هناك حاجة إلى شراء طاولة لتتناسب مع أطقم الجلوس، حيث تأتي مجهزة بكل شىء، بداية من الهيكل المصنوع من الخوص أو الألومنيوم، وحتى الوسائد ذات التصميم المريح التي تأتي معها، وأيضًا الطاولة، وبمناسبة اقتراب فصل الشتاء نجد بعض أطقم الجلوس تحتوي على دفاية حطب أو مظلة، وهيا بنا نتعرف على العروض.

طقم جلوس للحديقة مع دفاية حطب بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 6599 ريال سعودي.

ساكو جلسة خارجية مع طاولة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

طقم جلوس مع مظلة بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

مظلات حدائق ساكو

عروض هائلة على مظلات ساكو السعودية الأن ولفترة محدودة، فتتيح لكم ساكو شراء طقم جلوس للحديقة مع مظلة وستائر خارجية وطاولة، بخامات عالية الجودة مقاومة للرطوبة، وأيضًا للأشعة فوق البنفسجية، وتخفيضات أيضًا على أسعار المظلات المزودة بستائر وكذلك ناموسية، حرصًا على منحكم الراحة التامة أثناء قضاء الوقت في الحديقة، لذا لا تفوتوا شراء لوازم ومعدات الحديقة من saco بأقوى التخفيضات.

مظلة للحديقة مع ناموسية بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

مظلة مع ستائر للحديقة بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

مظلة خارجية مع طقم جلوس وستائر بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو على الشوايات

شواية فحم من ساكو بأرخص سعر في السعودية، بمميزات رائعة مثل وجود رفوف جانبية قابلة للطي، وأيضًا درج سفلي للتخزين، مع إمكانية نقلها بسهولة من مكان لأخر؛ نظرًا إلى كونها مزودة بعجلات.

شواية فخم بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

يُمكنكم اقتناء غرف التخزين التي توضع في الحديقة، والتي يُمكنكم استخدامها في تخزين مستلزمات الحدائق مثل أدوات التنظيف، والمعدات مثل جزازة عشب، وإليكم أسعار المنتجات مع المواصفات: