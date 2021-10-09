نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الحلبة لإزالة تجاعيد الوجه ضعيه على التجاعيد وهتصغري 20 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل إمرأة أكثر ما تهتم به هو الظهور دائما بشكل جميل، ولكن يوجد بعض المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء وهو بداية ظهور التجاعيد على الوجه والخطوط الرفيعة، والحل لمثل هذه المشكلة هو الاتجاه إلى المواد الطبيعية التي تساعد في القضاء عليها، بل ومنح البشرة الكثير من الفوائد الاخرى، واهم هذه المواد التي تستخدم في ذلك هي الحلبة، وسوف نتعرف على خلطات الحلبة لحل مشكلة التجاعيد بشكل تفصيلي.

خلطات الحلبة المفيدة لشد تجاعيد البشرة

تحتوي الحلبة على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في التخلص من علامات الشيخوخة بكل سهولة واهم الخلطات التي تستخدم لذلك هي كلأتي:

خلطة الحلبة مع اللبن الزبادي لشد تجاعيد الوجه

الحلبة تساعد على فرد تجاعيد البشرة بشكل فعال، والزبادي يساعد على ترطيب الوجه ونعومته كما أنه يساعد على منع حدوث جفاف البشرة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من اللبن الزبادي العادي.

ملعقة ونصف من بذور الحلبة.

طريقة التجهيز والتطبيق

انقعي الحلبة لمدة يوم كامل في مياة تغطي الكمية.

بواسطة الخلاط الكهربائي ضعي المكونات مع بعض.

اخلطي جميهم جيدًا حتى تصبح عجينة ناعم القوام.

قومي بتوزيع العجينة على البشرة مع التدليك المستمر.

اتركي العجينة على الوجه لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل وجهك بعد ذلك بالماء البارد.

كرري هذه الوصفة للحصول على اسرع نتيجة.

خليط الحلبة مع البيض لشد الوجه

من المعروف أن الحلبة لها تأثير فعال في شد الوجه وحمايته من التجاعيد والبيض أيضًا من أهم الخلطات التي تساعد في شد الوجة بقوة وفاعلية ذلك فإن هذا الخليط يعطي نتائج هائلة في شد التجاعيد وطريقة الاستخدام كالتالي:

ملعقتين من بذور الحلبة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة من الجيلاتين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير