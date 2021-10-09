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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يكون هايبر العثيم الذي يكون متواجد في المملكة العربية السعودية يستمر في أن يقدم الخصومات والعروض الكبيرة والقوية والرائعة خلال الشهر الحالي، كما أن الشعر الخاص بالهايبر هو على أتم استعداد للعودة إلى المدارس ، حيث أن الهايبر يعمل على توفير الكثير من المستلزمات والمستحضرات التي يقوم باستهلاكها الكثير من الأعمار الدراسية بالمدارس وغير ذلك، وكذلك مع توافر العديد من المستلزمات والمستحضرات الثانية.
عروض العثيم اليوم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من إحدى الأسواق التي تقوم بعمل أكبر وأروع الخصومات وكذلك العروض على العديد من المستلزمات الغذائية والغير غذائية، كما يقوم السوق بتقديم تلك العروض على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وغير ذلك، التي يرغب الكثير من الأفراد السعوديين أن يعرفوا هذه العروض حتى ينالوا جميع ما يحتاجون له من كل المستحضرات.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من البصل الأحمر يكون بسعر 1.85 بدلًا من 2.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم كيلو جرام من المكدوس يكون بسعر 17.95 بدلًا من 30 ريال سعودي.
- عروض العثيم الأسبوعية تفاح رويال جالا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 4.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن الرومي الفيكتو المصري يكون سعرها 26.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- زود حلا جوز الهند والكريز عدد أثنان حبة يكون سعرها 10.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
عروض العثيم الأسبوعية
- خصومات العثيم أرز المفخرة البسمتي الكريمة مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 48.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم حلاوة طحينية سادة من النوع هالي يكون سعرها 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 2.4 لتر محضر الطعام من النوع مولينكس يكون بسعر 219 بدلًا من 419 ريال سعودي.
- سعر مضرب البيض مع العجانة كولين يكون 49 بدلًا من 135 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من قدر الضغط من الباصرة يكون سعرها 99 بدلًا من 141.95 ريال سعودي.
- 1.7 لتر من غلاية الماء نوعها فيليبس يكون سعرها 69 بدلًا من 119 ريال سعودي.
- سعر زيت النخيل النباتي الخاص بالأكل مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الخيار الطازج يكون بسعر 5 بدلًا من 10 ريال سعودي.
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