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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال احدث الموديلات تصل ل 45% في المقال التالي
عروض جرير السعودية، تقوم مكتبة جرير بتقديم الخصومات الرائعة والمذهلة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعتبر منافسة للمناطق الثانية، وتقوم بتقديم العروض على كافة الأدوات المنزلية والكهربائية وهواتف الجوال، حيث تقوم بتقديم الكثير من العروض على المستلزمات المدرسية التي تكون معروفة بمناسبة رجوع الدراسة مع الخصومات القوية جدًا، كما أن مكاتب جرير تعرف بالعروض والخصومات المذهلة التي تقوم بتقديمها من أجل منافسة الجميع بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير اليومية على الجوال اللاب توب تصل 70% لمدة 10 أيام
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير أو التي تعرف باسم “شركة جرير” تعتبر من ضمن الشركات التي تأسست في عام 1974 بأنها تعد من إحدى المكاتب التي تكون حجمها صغير في الثمانينات، وكذلك فهي تعتبر من الشركات التي تختص في بيع بيع منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية والمستلزمات، وأيضًا جميع المنتجات الخاصة بالأدوات المكتبية، وأيضًا الكتب مع العديد من المستحضرات الأخرى بمناطق متفرقة في الشرق الأوسط.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على مايكروفون من النوع هايبر إكس يكون بسعر 275 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ساعة من النوع هواوي واتش 3 برو تكون بسعر 1599 ريال سعودي.
- خصومات جرير هاتف من النوع فيفو الخاص بكاميرا التصوير السيلفي في الإضاءة القليلة يكون بسعر 1699 ريال سعودي.
- كتاب من النوع عادات الأثرياء يكون بسعر 28 ريال سعودي للنسخة المطبوعة وسعر 19.9 ريال سعودي للنسخة الإلكترونية.
- كتاب حكاية القط الشقي يكون بسعر 76 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع آيسر يكون بسعر 1549 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- عروض جرير اليوم مروحة التبريد قطعتين يكون سعرها 279 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سعر سماعات آير بودز الداخلية باللاسلكي من النوع هواوي تدعم يو اس اي يكون سعرها 629 ريال سعودي.
- تليفزيون من النوع سوني بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون بسعر 10299 بدلًا من 19999 ريال سعودي.
- لاب توب الخاص بالألعاب من النوع ريزر بليد حجم 15 بوصة يكون بسعر 8199 بدلًا من 13599 ريال سعودي.
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