شوف تخفيضات بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % في السعودية

عروض بنده السعودية، يستمر هايبر بنده في عمل الخصومات والعروض الرائعة والمذهلة للغاية، سواء كانت هذه العروض كل يوم أو عروض أخرى كل أسبوع، حيث أن حوالي مائة وعشرون مليون عميل يقومون بزيارة متاجر بنده كل عام، ويتم تواجد أيضًا حوالي أربعة مراكز متخصصة بالتوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع أكثر من ستمائة وخمسون شاحنة تعمل على توصيل سبعون ألف منتج غذائي وكذلك غير غذائي إلى المتاجر.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده على أكبر سلاسل تكون مختصة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أنها تعد من إحدى الشركات الرائدة بالقطاع الذي يختص في البيع عن طريق التجزئة في هذا المجال في عام 1978، حيث يعمل في الشركة نحو عشرون ألف موظفًا حتى يستطيعوا تلبية احتياجات تسوق الزبائن.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على عجينة من الكنافة سويتيز مقدار 500 جرام بسعر 9.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

خصومات بنده 360 جرام من عجينة السمبوسك الدائرية نوعها السنبلة تكون بسعر 14.95 بدلًا من 20.90 ريال سعودي.

200 جرام من لبنة بينار يكون سعرها 9.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

700 جرام من لبنة التركية الدائرية سعرها يكون 24.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي.

1 + 1 جبن حلوم الغنم الدائرية سعرها يكون 21.95 بدلًا من 43.90 ريال سعودي.

1 + 1 خضار المشكل من النوع مونتانا مقدار 400 جرام سعره يكون 4.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم