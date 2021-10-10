شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 10 وحتي 70% تخفيضات شهر أكتوبر

عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا المتواجدة بالمملكة العربية السعودية مستمرة في عمل الخصومات والعروض الكبيرة والقوية جدًا، حيث أنها تكون حريصة للغاية على تقديم ذلك العروض والخصومات، كما أنها تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة وهي تختص في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا الأجهزة المنزلية، حيث يتواجد حوالي اثنان وأربعون فرع بالمملكة، واثنان آخرين في سلطنة عمان وكذلك البحرين.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ديسمبر في عام 2018، كما أن هذه الشركة متخصصة في الكثير من الأمور على سبيل المثال، منتجات العناية الشخصية وأيضًا الإلكترونيات الاستهلاكية من ضمنها، هواتف المحمول والكثير من الأمور الثانية.

كما أن المعارض الخاصة بالشركة استطاعت أن تصل إلى نحو سبعون وأربعون معرضًا بالمملكة، وعدد اثنان وخمسون معرض بأماكن متفرقة في الخليج العربي.

تخفيضات اكسترا الأخيرة

تنزيلات اكسترا على غسالة من النوع مابي الخاصة بالتعبئة العلوية حجم 9 كيلو جرام مع 11 برنامج باللون الأبيض تكون بسعر 3199 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 21 بلس سعة 256 جيجابايت، 5 جي رام يكون 3599 بدلًا من 4199 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية ماكينة الحلاقة من براون الإصدار السابع الجاف والرطب مع التشذيب تكون بسعر 734 بدلًا من 949 ريال سعودي.

آلة باناسونيك لتشذيب الشعر تكون بسعر 240 بدلًا من 309 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم