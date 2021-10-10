شوف أقوى عروض ساكو السنوية على الأجهزة تحت شعار أسعارها لقطة ويازينها فرحة Saco

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عروض ساكو تقدم أكبر تشكيلة من مختلف الأجهزة بأسعار وخصومات فوق الخيال. مجلة ساكو تقدم أقوى العروض السنوية بأعداد كبيرة ورائعة. كما أنه في هذه المجلة السنوية التي عرضتها تنفرد بتقديم كل ما يلزم ويهم الأسرة فهي تحرص دائماً على إسعاد عملائها بما تقدمه. كما أنه من ضمن العروض المقدمة تشكيلة كبيرة وواسعة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية الرائعة غير الكثير من المنتجات العالمية والرائعة. أقوى عروض ساكو السنوية على الأجهزة الكهربائية تقدم ساكو أقوى عروضها السنوية بتخفيضات هائلة على جميع الأجهزة المختلفة كالكهربائية، والمنزلية وغيرها الكثير. احصل على خصم 70 ريال على ألة تحميص القهوة- 4 جم، الجهاز يعمل بقوة 1200 واط، بسعر 149 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

للخمحبي الحلويات وخاصة لقمة القاضي، نقدم لكم جهاز صانع لقمة القاضي بكل سهولة في المنزل. سعر الصانعة 199 ريال بدلاً من 399.75 ريال سعودي. ووفر 200 ريال عند الشراء بخصم 50 %.

خصم 40.50 ريال على خلاط نيوتري للحصول على عصائر طبيعية ولذيذة، سعة الخلاط واحد لتر، كما أنه يعمل بقوة 800 واط. كما أن سعر الجهاز 219 بعد الخصم، أما قبل الخصم 259.5 ريال سعودي.

اشتري صانعة وجبات خفيفة، سمبوسة، أو كبة، وغيرها الكثير. كما أن الجهاز يتميز بأنه فريد من نوعه، ويتميز بالسرعة وأيضاً اقتصادي. بسعر 249 ريال بدلاً من 399.75 ريال سعودي، ووفر حوالي 150.75 ريال سعودي. استمتعي بأقوى عروض التوفير من ساكو وخصم 330 ريال على عصارة بتقنية العصر البطئ، عبارة عن 3 في 1. كما يمكنك صنع العصير والسموثي، والحلوى المثلجة كل هذا وليس أخيراً فهناك هدية قيمة مقدمة على العصارة وهي عصارة للحمضيات. كل هذا بسعر 1649 ريال بدلاً من 1979 ريال سعودي. بالإضافة يمكنك الحصول عليه عن طريق التقسيط بدفع قسط شهري قدره 275 ريال لمدة 6 أشهر.

احصل على خصم 114.75 ريال على فرامة اللحم لعمل جميع أنواع المشويات كالفتة والحواوشي، يعمل بقوة 1500 واط. كما أنها ومكونة من 5 أقراص، بسعر 345 ريال بدلاً من 459.75 ريال سعودي. تخفيضات التوفير القوية من ساكو على الأجهزة المنزلية تقدم متاجر ساكو الكثيرة أبرز العروض والتخفيضات المختلفة والمذهلة على أهم الركائز والأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت حول العالم. احصل على خصم 50.95 ريال على طقم أواني للطهي، الطقم يتكون من 9 قطع فولاذ، بسعر 249 ريال بدلاً من 299.75 ريال أواني للطهي يتميز بتقنية الحث وبها غطاء زجاجي، مكون من 6 قطع. بسعر 159 ريال بدلاً من 186 ريال سعودي.

لعمل ألذ كيك اشتري قالب كيك مجوف لإعطاء أجمل شكل للكيك. بسعر 139 ريال بدلاً من 189.75 ريال سعودي، ووفر 50.75 ريال سعودي.

احصل على خصم 30.75 ريال على صينية تحمير للفرن، لتحمير مختلف الأكلات اللذيذة. بسعر 109 ريال بدلاً من 139.75 ريال سعودي. لعمل وصفات بمقادير دقيقة اشتري ميزان مطبخ المميز، احصل عليه بسعر 89 ريال بدلاً من 119.75 ريال سعودي، ووفر 30.75 ريال سعودي.

احصل على نشابة خشب لفرد جميع أنواع العجان بشكل بسيط وسهل. بسعر 45 ريال بدلاً من 54.50 ريال سعودي.

طقم أدوات الطبخ سيليكون عبارة عن 12 قطعة، بسعر 69 ريال بدلاً من 79.95 ريال سعودي.

لعشاق الكابتشينو وصنع الرغوة ننصح ك بشراء خفاقة تصنع الرغوة مع حامل، بسعر 79 ريال بدلاً من 90.75 ريال سعودي.

احصل على خصم 44 ريال على طقم سكاكين، الطقم يتكون من 19 قطعة بأحجام مختلفة. بسعر 219 ريال بدلاً من 262.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو السنوية على الأجهزة تحت شعار أسعارها لقطة ويازينها فرحة Saco - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض ساكو السنوية على الأجهزة تحت شعار أسعارها لقطة ويازينها فرحة Saco على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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