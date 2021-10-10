نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان التسوق بالخمس ريالات مع عروض أسواق عبد الله العثيم السعودي في المقال التالي

يقدم أسواق عبد الله العثيم مهرجان التسوق الذي ينتظره الجميع يبدأ من خمس، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون، خمسة وثلاثون ريالات سعودي على منتجات العناية بالبشرة والجسم ومنتجات البقالة المتنوعة واللحوم المبردة الطازجة ومتوفر أيضا داخل العرض الخضروات والفاكه الطازجة والمكسرات المتنوعة، ويوجد في قسم المخبوزات تشكيلة متنوعة من المعجنات وتوفر أسواق العثيم عروض أخري بمناسبة أفتتاح الكبير لفرع مكة حي العمرة. مهرجان التسوق الخمس ريالات من أسواق العثيم متوفر ” بطاقة سنابل الخير _ طريقك للخير ” أشتريها وأرسلها لمن تحت وأنتٍ في بيتك وأحصل عليها بكل سهولة وبخيارات تناسبك عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق تطبيق أكتساب أو من تطبيقات التواصل أو من الكاشير مباشراً عند ذهابك لزيارة أقرب فرع قيمة البطاقة 100 ريال سعودي ومتوفر عرض الخمس ريالات من يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى 12 أكتوبر 2021 الموافق 29 صفر 1443 هـ بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية. مهرجان ال 20 ريال 3 كيس لكل عميل صابون أومو أزرق 5 كيلو يمكن شرائه ببطاقة أكتساب بسعر خاص 20 ريال سعودي بدل 38.50 ريال سعودي.

مهرجان ال15 ريال صابون دوف وردي 4×135 جرام ب 15 ريال سعودي بدلا من 26.75 ريال سعودي.

مهرجان ال 5 ريال تونة كاتش مي زيت دوار شمس 160 جرام 2 حبة ب 5 ريال سعودي بدلا 7 ريال سعودي.

مهرجان ال15 ريال شامبو بانتين تموجات تناسق 600 مل للحبة ب 15 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي.

مهرجان ال 10 ريال سعودي زيت نخيل نباتي 1.5 لتر للقلي ممكن شرائه ببطاقة أكتساب الذهبية ب 10 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

مهرجان ال10 ريال سعودي دجاج مجمد من ساديا 800 جرام للحبة ب 10 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي. أشتري لحم عجل بدون عظم طازج وحضري أشهي الطبخات للكيلو ب 42.95 ريال سعودي.

أشتري لحم عجل بالعظم طازج وجهزي ألذ الأكلات للكيلو ب 32.95 ريال سعودي.

لحم خروم بربري بالعظم للكيلو ب 45.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم للكيلو ب 52.95 ريال سعودي.

جبن فيكتو فيتا للكيلو ب عرض ال10 ريال سعودي.

جبن فيكتو أسطنبولي للكيلو ب عرض ال10 ريال سعودي.

حلاوة حلواني سادة للكيلو ب عرض ال10 ريال سعودي.

حلاوة حلواني مع الفستق ب عرض ال15 ريال سعودي.

جبن أنكور فيتا للكيلو ب 7.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن الزهار فيتا 1 كيلو للحبة ب عرض ال 15 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا بقر ( لانشون ) للكيلو ب عرض ال 20 ريال سعودي.

طرشي بوليف خضار مشكل للكيلو ب 8.50 ريال سعودي.

زيتون جولدن بليت أخضر حلبي للكيلو ب 13.50 ريال سعودي.

زيتون كالاماتا جيانات للكيلو ب 21.95 ريال سعودي.

جبن فيتا بالزيتون الأخضر للكيلو ب 12.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان التسوق بالخمس ريالات مع عروض أسواق عبد الله العثيم السعودي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان التسوق بالخمس ريالات مع عروض أسواق عبد الله العثيم السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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