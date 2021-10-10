نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي extra بخصم حتى 52% من موقع اكسترا اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي extra نقدمها لكم بأسعار لا مثيل لها من موقع اكسترا اون لاين ، حيث تجدون من خلالها أقوى تخفيضات اكسترا السعودية على أشهر الجوالات الذكية التي تم إصدارها في الآونة الأخيرة، حيث أن سوق الجوالات والتقنيات يشغل اهتمام العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي extra بخصم حتى 52% من موقع اكسترا اون لاين

خصومات اكسترا جوالات تجدوها في الفقرات التالية على جوالات اكسترا ايفون iphone ، و سامسونج samsung ، وهواوي huawei ، والتي تعد الجوالات الأشهر في المملكة العربية السعودية، كما تجدون كذلك من خلالها أفضل الخدمات المقدمة حصريًا على متجر اكسترا الإلكتروني مثل خدمة تقسيط اكسترا التي يقدمها لكم من خلال تساهيل للتمويل ، هذا بالإضافة إلى خدمة تبديل جوالك القديم والتي سنوضحها لكم في الفقرات التالية.

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فيما يلي تجدون معنا أقوى الأسعار التي تنافس كل متاجر السعودية داخل المملكة، والتي منها جوالات سامسونج جالاكسي فولد زد 3 samsung galaxy z fold3 و سامسونج حالاكسي فليب 3 5 جي samsung galaxy flip3 5g ، وأيضا جوالات أخرى من سامسونج samsung التي هي من أشهر الشركات التي أنتجت الجوالات على مستوى العالم، والأسعار تجدوها في التالي مع تفاصيل خدمة تبديل الجوال القديم.

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في التالي اشهر الجوالات التي تقدمها عروض اكسترا للجوالات من الشركة الصينية هواوي، التي تنتج الجوالات الأفضل من الفئة المتوسطة على مستوى العالم، فهي تحتل مرتبة عالية في تلك الفئة، وهذا لما تضمه من تقنيات عالية لا يضاهيها غيرها من الجوالات الصينية المنشأ.

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جوال هواوي نوفا 8 huawei nova 8 الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بسعر 1899 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 769 ريال سعودي.

الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بسعر 1899 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 769 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 9 اي huawei nova 9i ، سعة 128 جيجا بسعر 1099 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 439 ريال سعودي.

، سعة 128 جيجا بسعر 1099 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 439 ريال سعودي. جوال هواوي واي 7 ايه huawei y7a الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي بخصم 52%.

اكسترا

تخفيضات أكسترا الجديدة نقدمها لكم اليوم في الصور التالية على جوالات ايفون التي احدثت ضجة كبيرة منذ سنين كثيرة، وهذا لمتانتها وصلابة معدنها وشاشتها، فهي تصمد أمام أصعب ظروف الإستخدام، كما أنها تتميز بكاميراتها عالية الدقة، مما جعلها الاختيار الأول للكثير من مستخدمي الجوالات في السعودية والوطن العربي، وفي التالي أسعار جوالات ايفون 12 اكسترا و ايفون 11 و ايفون 13 الجديد.

خصومات اكسترا اون لاين على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي عرضناها لكم بأسعار لا مثيل لها، حيث أصبح موقع اكسترا الالكتروني ينافس كبرى المتاجر السعودية، كما أنه يعرض منتجات اكسترا اكسسوارات جوال ايفون 12 التي يصعب على البعض إيجادها، ونرجو منكم متابعتنا للمزيد من التخفيضات التي نقدمها لكم من مختلف المتاجر والسوبر ماركت المتنوعة في المملكة، حيث تتجدد الخصومات من خلالنا بصفة يومية وفقًا لأجدد الأسعار.