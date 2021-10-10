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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات حتي 75% للأجهزة الكهربائية بمناسبة الذكري السنوية لبنده في المقال التالي
مازالت تتوالي أقوي عروض بنده وهايبر بنده على الأسبوع الثاني على التوالي مستمرة بتقديم أجدد العروض وأكثر التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية المتوفرة بداخل المجلة بمناسبة الذكري السنوية 43 على بدء عملها تقدم خصومات تصل إلى 75% عند مقايضتك الشهرية وكل ما تحتاجين أليه من أقرب فرع لديك بالمملكة العربية السعودية.
عروض وتخفيضات حتي 75% للأجهزة الكهربائية من بنده وهايبر بنده
وتقدم أقوي الماركات العالمية، فيليبس، مولينكس، كليك أون، كولين، أريني، وآل، بالسون، أي تي سي، دورا، ومتوفر أيضا مجموعه متنوعة من أدوات المطبخ التي لا يستغني عنها أي منزل، يبدأ العرض من باح يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر حتي 12 أكتوبر أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع.
- خلاط يدوي أريتي مكون من أربع قطع سرعة 1000 وات بسعر 169 ريال سعودي السعر قبل الخصم 239 ريال سعودي وفري 70 ريال.
- محضرة الطعام بلاد أند ديكر مكونة من خمس قطع مختلفة سرعة 400 وات بسعر الخصم 249 ريال سعودي السعر قبل الخصم 349 ريال سعودي أستمتعي بخصم 100 ريال.
- أذا كنتي من عشاق تناول القهوة بصفة يومية عليكي بشراء محضر القهوة بلون جذاب أحمر أريتي بسعر 699 ريال سعودي السعر قبل الخصم 1199 ريال سعودي وفري 500 ريال سعودي.
- قدمي لعائلتك الوافل بطريقة مضمونة وصحية وأمنة وأشتري صانعة الوافل بلون مميز أحمر أريتي بسعر ما بعد الخصم 99 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي وفري 40 ريال سعودي.
- جهزي أشهي العصائر والمشروبات التي تفضليها انتي وعائلتك بطريقة سهلة وسريعة عند شرائك عصارة بلاك أند ديكر 350 وات بسعر 349 ريال سعودي السعر قبل الخصم 499 ريال سعودي وفري 149 ريال سعودي.
- استمتعي بتناول البطاطس المقرمشة المقلية بطريقة صحية وشهية قلاية بدون زيت بلاك أند ديكر 4 لتر بسعر 329 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي وفري 200 ريال.
- متوفر عرض أخر لمكينة لقهوة محضر القهوة بلون مميز أسود أريتي بسعر ب 299 ريال سعودي بدلا من 479 ريال سعودي وفر 180 ريال.
- لكل عشاق الرحلات والسفر نوفر لكم بوتاجاز للتسخين بعين واحدة بالسون 1500 وات يمكن تخزينه بأي مكان بالمنزل أو السيارة بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي وفري 30 ريال.
- متوفر ماكينة تشذيب للرجال مكونة من أربع قطع بسعر 75 ريال سودي بدلا من 99 ريال سعودي وفري 24 ريال.
- متوفر للرجال ماكينة تهذيب من وال لحلاقة الشعر والذقن 12 قطعة مختلفة بسعر رائع 99 ريال سعودي بدل 199 ريال سعودي وفر 100 ريال.
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