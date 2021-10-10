شوف عروض وخصومات حتي 75% للأجهزة الكهربائية بمناسبة الذكري السنوية لبنده

مازالت تتوالي أقوي عروض بنده وهايبر بنده على الأسبوع الثاني على التوالي مستمرة بتقديم أجدد العروض وأكثر التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية المتوفرة بداخل المجلة بمناسبة الذكري السنوية 43 على بدء عملها تقدم خصومات تصل إلى 75% عند مقايضتك الشهرية وكل ما تحتاجين أليه من أقرب فرع لديك بالمملكة العربية السعودية.

عروض وتخفيضات حتي 75% للأجهزة الكهربائية من بنده وهايبر بنده

وتقدم أقوي الماركات العالمية، فيليبس، مولينكس، كليك أون، كولين، أريني، وآل، بالسون، أي تي سي، دورا، ومتوفر أيضا مجموعه متنوعة من أدوات المطبخ التي لا يستغني عنها أي منزل، يبدأ العرض من باح يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر حتي 12 أكتوبر أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع.