شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات وإلكترونيات بأرخص الأسعار في لولو ماركت

عروض لولو هايبر ماركت السعودية لا تنتهي، وتقدم خصومات ليس لها مثيل على أسعار الإلكترونيات والجوالات، لتحصل على الجوال الذي تريده بأرخص سعر من لولو ماركت، كذلك الأمر بالنسبة إلى اكسسوارات الجوال، لذا اغتنم الفرصة وبادر بتصفح عروض جوالات اوبو، فيفو، واكسسوارات الجوال من ماركات عالمية مثل ابل، واستمتع بأقوى العروض في الفترة المحددة بين يوم الأربعاء 6 أكتوبر إلى الثلاثاء 12 أكتوبر.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات

تجد داخل عروض لولو كل ما تبحث عنه في عالم الجوالات بأسعار رائعة، فتقدم لك كل ما هو جديد من إصدارات الهواتف الذكية مثل جوال أوبو رينو 6 برو والذي يعد إصدار بديل لهاتف أوبو رينو 6، فيجمع الهاتف بين الوزن المثالي الخفيف والأداء السريع في نفس الوقت، فيأتي الجوال بشاشة بحجم 6.55 بوصة بدقة عرض كبيرة تبلغ 2400×1080 بيكسل لتستمتع بدقة التفاصيل، وبالحديث عن دقة التفاصيل يأتي الهاتف بكاميرا رباعية لتضمن لك تصوير احترافي دقيق، حيث أن الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة والرابعة بنفس الدقة وهي 2 ميجا بكسل، الجوال مزود ببطارية بسعة 4500 مل أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

جوال أوبو Reno 6 pro من أوبو، يدعم شبكات حتى الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، 12 جيجا رام، بسعر 2999 ريال سعودي.

جوال فيفو Vivo X60 5G ، بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وشاشة بحجم 6.56 بوصة، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 2699 ريال سعودي.

عروض لولو على الإلكترونيات

عروض رائعة من ماركة ايكون على الشاشات واللابتوب في هايبر لولو، وأحجام مختلفة للشاشات تبدأ من 40 بوصة، كما يوجد تابلت ايكون للتعلم الإلكتروني.

تابلت ايكون للتعلم الإلكتروني، حجم 10.1 بوصة، بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

لابتوب ايكون نوت بوك، ذاكرة 128 جيجابايت، 4 جيجا رام، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

شاشة ايكون 50 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماركت

تتنوع عروض إكسسوارات الجوالات بين السماعات، الاقراص الصلبة، الساعات الذكية، ومخازن الطاقة وغيرها، وجميعها متوفرة داخل عروض لولو، ونجم العرض هو اير بودز برو من آبل، فهي تمتاز بنمط الشفافية في دقة الصوت وكذلك الجودة المثالية له، ذلك لأنها تمتلك تقنية إلغاء الضجيج النشط واتصال بلوتوث عالي، كما تحتوي على نظام تهوية الذي من شأنه معالجة الضغط ومحركات تشغيل صوت باس عميق، وبدون الحاجة إلى كثرة الشحن؛ لأنها تمتاز ببطارية لها مدى ديناميكي عالي لإطالة عمرها الافتراضي وفترة استخدامها، السماعة مزودة بتقنية IPX4 والتي تجعلها مقاومة للماء والعرق.