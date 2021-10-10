شوف عروض جرير الأسبوعية Garir من Garir store وخصومات مميزة لمدة 3 أيام أو حتى نفاذ الكميات

يعد ماركت جرير في المملكة العربية السعودية Garir store من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في منطقة الخليج العربي، حيث تم انشاؤه في المملكة العربية، ومن ثم انتشرت فروعه بجميع الدول العربية الأخرى، وخاصة دول منطقة الخليج، وتقدم مكتبات جرير العديد من السلع المتنوعة، ومنها: أدوات مكتبية للطلبة والمدرسين، كما يتوفر لديهم عروض مميزة على أسعار الجوات الفنية، وكذلك تتوفر عروض جرير المميزة على أسعار جميع أنواع الأدوات الإلكترونية، ولذلك يتوفر لديهم عروض ومميزات أخرى، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير ماركت في المملكة العربية السعودية Garir

توفر مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار الإلكترونيات، ومنها: عرض على سعر ابل ماجيك لوحة مفاتيح تثبيت مغناطيسي 2020 متوافق مع أيباد، وكذلك خصم آخر على سعر ابل لوحة المفاتيح الذكية مع حافظة تابليت ووصلة أبل، كذلك خصم آخر على سعر آبل سمارت حافظة تابليت مع لوحة مفاتيح، ووصلة ابل اللاسلكية الذكية.

عروض مكتبات جرير من الآن وحتى نفاذ الكميات Garir

يتوفر بجميع فروع مكتبات جرير خصومات على أسعار: لوجيتيك كرايون القلم الرقمي للمس الأجهزة اللوحية من أيباد برو، والسعر يشمل الضريبة، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر حافظة الكمبيوتر اللوحي من Apple smart فوليو 2020، من آيباد برو 12.5، وكذلك يوجد لديهم خصم آخر على سعر آبل بينسيل Ipad stylus for Ipad pro من أيباد برو 12.9، وكذلك يوجد لديهم خصومات خاصة على أسعار لوحة المفاتيح الذكية من ماجيك تثبيت مغناطيسي، أيباد برو 11 اصدار 2020.

خصومات خاصة تصل إلى 60% لمدة أيام أو حتى نفاذ الكميات

يتوفر لدى مكتبات جرير بالمملكة خصومات خاصة على أسعار: 4جير برمبتون حافظة الكمبيوتر اللوحي من فوليو 2020 متوافق مع أيباد برو 11، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار آبل سمارت حافظة الكمبيوتر اللوحي من بانزر جلاس انتيباكتريال واقي شاشة آيباد سهل، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر تارجوس كليك ان غطاء مع حامل 5 متوافق مع أيباد ميني، وكذلك العديد من الخصومات المتميزة الأخرى.