نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الشتاء من نستو عروض داخل كافة معارضهم في المملكة السعودية في المقال التالي

الشتاء شهر المفروشات وكافة سبل التدفئة لذك مهرجان الشتاء من نستو بدأ في الوقت المناسب وهو في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر حتى يتمكن جميع الأفراد من شراء مستلزمات الشتاء قبل قدومه للاستعداد له قبل هجوم برودة الجو، والاستعدادات في هذا الصدد عادة ما تكون بالمفروشات مثل البطاطين والسجاد وغيرها وجميعها متوفرة بخصومات داخل نستو. مهرجان الشتاء من نستو في هذا الجزء سنعرض لكم نبذة عن عروض المفروشات والألحفة ضمن مهرجان الشتاء من نستو المتوفر حتى الثلاثين من أكتوبر الجاري.

توجد تشكيلة مختلفة من مفارش السرير بأسعار متفاوتة ومواصفات تناسب كافة الطلبات.

فعلى سبيل المثال يوجد لحاف 8 كيلو جرام mushal 2ply blanket 8kg بسعر 149 ريال بدلًا من 229 ريال سعودي.

ولحاف آخر لكنه وزن 6 كيلو جرام blanket 2ply dbl 6kg بسعر 119 بدلًا من 209 ريال.

وللعلم توجد منهم أشكال وألوان مختلفة ضمن تشكيلة رائعة.

ولحاف آخر بسعر لا يصدق 109 ريال فقط بعد الخصم من 179 ريال السعر الأصلي.

وأخيرًا لحاف وزن 4 كيلو جرام blanket 2008240 4kg سعره 89 ريال سعودي بعد الخصم من 139 ريال السعر الأولي.

من الملاحظ من العرض السابق أن مفروشات السرير الخاصة بالشتاء موجودة في المعارض داخل المهرجان بأسعار مخفضة على كافة الفئات وليست فئة واحدة.

وللتذكير ما تم عرضه هو فقط مجرد نبذة ولكن بزيارة المعارض المنتشرة داخل المملكة يمكنكم رؤية المزيد واختيار الملائم. عروض السجاد وخصوماته السجاد بشكل عام جزء من ديكورات المنزل ويضيف الشكل الجمالي للبيت كما أنه يبرز جمال الأثاث.

لكن مهمة السجاد في الشتاء لا تقتصر على دوره الجمالي في أناقة المنزل فحسب بل دوره الأساسي في هذا الفصل هو التدفئة.

ولهذا جاءت العروض على السجاد ضمن مهرجان الشتاء من نستو.

والنقطة الأساسية التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل الذهاب لشراء سجادة هي مقاساتها.

فيجب قياس المساحة من الغرفة التي تحتاج لسجادة وكتابة نتائج القياس لشراء سجادة بنفس المقاسات.

ومن السجاد المتوفر داخل المهرجان مقاسات 180*280 بسعر 89 ريال.

وسجاد مقاس 150*200 سم بسعر 84 ريال وآخر مقاس 200*300 بسعر 99 ريال.

وغيرها من المقاسات والخامات والأشكال. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان الشتاء من نستو عروض داخل كافة معارضهم في المملكة السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان الشتاء من نستو عروض داخل كافة معارضهم في المملكة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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