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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده مستمرة مع خصومات عرض 1+1 مجانا بتخفيض نصف الثمن في المقال التالي
عروض هايبر بنده بالمملكة السعودية، المقر الأساسي الذي يخص شركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية، وهي من إحدى الشركات التي تختص في مجالات البيع عن طريق التجزئة، حيث أنها تعتبر من المتاجر المتخصصة في البيع من خلال التجزئة الرئيسية المتواجدة في أماكن الشرق الأوسط، وكذلك تعتبر من ضمن السلاسل الكبيرة التي تخص المتاجر، كما أنه تم وصول العدد الخاص بالمتاجر إلى حوالي مائتان متجر يتواجدون في 44 مدينة.
عروض هايبر بنده السعودية وخصومات حتى 40% على الأغذية والمعلبات الطازجة
عروض بنده اليوم السعودية
هايبر بنده يكون مستمرًا في أن يقوم بعمل العروض والخصومات الكبرى والمذهلة جدًا، كما أنه يعمل على تقديم تلك العروض والخصومات سواء كانت يوميًا أو عروض ثانية أسبوعيًا، حيث يأتي إلى زيارة هايبر بنده كل سنة حوالي مائة وعشرون ألف عميلًا للمتاجر، كما يتواجد في المتجر العديد من المستلزمات والسلع الغذائية والغير غذائية.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
- عروض هايبر بندة جدة 1 + 1 من شرائح الجبن البرجر 10 قطع مقدار 200 جرام يكون بسعر 7.75 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم 500 جرام من الزبدة الغير مملحة من النوع نادك تكون بسعر 15.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة 5 لتر من العصير الطازج نوعه نادك يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده 200 جرام من الجبن الموزاريلا نادك عدد اثنان حبة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع جبنة تشدر كرافت مقدار 6 * 100 جرام تكون بسعر 22.95 بدلًا من 28.75 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده 500 مل من صلصة البشاميل بوك يكون سعرها 10.95 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة كيلو جرام من الجبن الموزاريلا المبشور نوعها داري تكون بسعر 23.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية 200 جرام من الجبن الفالبريسو فيتا الطعم تكون بسعر 12.50 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي 2 * 480 جرام من جبنة المثلثات البقرة الضاحكة تكون بسعر 19.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
- عروض بنده جده 10 * 900 جرام من الدجاج الأمريكانا للكرتون الواحد تكون بسعر 99.95 بدلًا من 129.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم كبة اللحم من النوع هرفي مقدار 400 جرام يكون سعرها 13.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده 400 جرام من ناجتس الدجاج من النوع هارفي يكون بسعر 41.90 بدلًا من 62.85 ريال سعودي.
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