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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير بالسعودية المجمعة وتخفيضات بالجملة على الجوالات واللابتوب ومستلزمات المكاتب في المقال التالي
عروض جرير بالسعودية، مكتبة jarir bookstore مكتبة جرير أو التي تعرف بإسم “شركة جرير” تعتبر من ضمن الشركات التي تأسست في عام 1974 بأنها تعد من إحدى المكاتب التي تكون حجمها صغير في الثمانينات، وكذلك فهي تعتبر من الشركات التي تختص في بيع بيع منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية والمستلزمات، وأيضًا جميع المنتجات الخاصة بالأدوات المكتبية، وأيضًا الكتب مع العديد من المستحضرات الأخرى بمناطق متفرقة في الشرق الأوسط.
عروض مكتبة جرير للجوالات وتنزيلات مذهلة تتعدى 36% على الهواتف الذكية
تخفيضات جرير السعودية
تقوم مكتبة جرير بتقديم الخصومات الرائعة والمذهلة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعتبر منافسة للمناطق الثانية، وتقوم بتقديم العروض على كافة الأدوات المنزلية والكهربائية وهواتف الجوال، حيث تقوم بتقديم الكثير من العروض على المستلزمات المدرسية التي تكون معروفة بمناسبة رجوع الدراسة مع الخصومات القوية جدًا، كما أن مكاتب جرير تعرف بالعروض والخصومات المذهلة التي تقوم بتقديمها من أجل منافسة الجميع بالمملكة العربية السعودية.
عرض جرير بالسعودية
- عروض الجوالات في جرير سعر هاتف شاومي تي 11 برو بسعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا رام يكون 2699 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هاتف من النوع شاومي تي 11 برو بسعة 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام يكون بسعر 2499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير المقلمة الخاصة بالأقلام الرصاص الناعمة بالشكل اللامع الذهبي أو الفضي أو الشفاف تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم مقلمة الأقلام الرصاص من النوع اتريوم كلاسيك الناعمة باللون الخوخي يكون سعرها 19 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير ورق الكريب 150 سم باللون الوردي يكون بسعر 3 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ورق الكريب 150 سم باللون الأخضر الغامق يكون بسعر 3 ريال سعودي.
- عرض جرير سعر كتاب عندما يفكر الإنسان سيحقق في حياته ما لا يتخيله يكون 52 ريال سعودي.
- عروض جرير كتاب قصص الفصول كنز من الفصول الطبيعية يكون بسعر 55 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير حافظة الكمبيوتر اللوحي من النوع اكس دوريا باندل 2 * 1 يكون سعرها 159 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لاب توب من النوع لينوفو يوجا حجم 14 بوصة يكون بسعر 6839 بدلًا من 8539 ريال سعودي.
- لابتوب جرير كمبيوتر المحمول من النوع ايسر سويفت حجم 5699 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
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