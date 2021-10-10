شوف عروض جرير على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 60% في السعودية

عروض جرير في السعودية، شركة جرير من الشركات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هذه الشركة التي تتخصص في مجال بيع كل الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة والإلكترونيات المختلفة، وجميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والإلكترونيات، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بأجهزة المنزل الرقمية التي تساعد على إتمام المهام في المنزل بشكل أسرع، وتقوم شركة جرير بعمل عروض على هذه الأقسام بشكل مختلف.

عروض جرير في السعودية

عروض شركة جرير تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، هذه العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة في جميع الفروع، وتهتم شركة جرير بأن تحتوي هذه العروض على كل الأدوات والمستلزمات التي يبحث عنها العملاء بشكل مستمر في الكثير من الأماكن المختلفة.

حيث تعتبر فروع شركة جرير من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء ويعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم الأساسية للدراسة، ويفضل العملاء الخصومات التي يتم تقديمها من الشركة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وينتظر كل العملاء هذه العروض للاستفادة منها والحصول على كل الخصومات من الشركة.

عروض جرير الأسبوعية

بلغ سعر سماعة فيليبس مكبر صوت ذكي مع مساعد واي فاي ٤٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٤٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة سوني متنقلة اتصال قريب المدى ٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة هوم تايم مكبر صوت منبه اتصال قريب المدى ٢١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩٩ ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم