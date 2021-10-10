نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتي السحرية لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ من الجير والأصفرار في 5 دقائق في المقال التالي
كثيراً منا يحلم بحمامات نظيفة خالية من الجراثيم والميكروبات التي تسبب الأمراض، حيث وجود الجراثيم على أسطح الحمامات ومنها الحنفيات، وأيضاً تراكم الرواسب الجيرية التي تسبب شكلاًغير لائق بالحمام لذا تسعى كل أم على حماية عائلتها من الجراثيم، وتقوم بالبحث عن عدة وصفات لنظافتها وفي هذا المقال سوف نعرض طرق لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ بكل سهولة وبطرق بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل.
طرق تنظيف حنفيات المطبخ والحمام بسهولة
كثير من ربات البيوت يقمن بالبحث على عدة طرق سهلة وبسيطة لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ وسوف نعرض أهم الطرق وهي كلأتي:
طريقة معجون الأسنان
المكونات
- أنبوبة من معجون الأسنان من أي نوع.
- فرشاة أسنان نظيفة مخصصة لحنفيات المطبخ والحمام.
- قطعة قماش قطنية نظيفة.
- ماء.
طريقة التنظيف
- قومي بوضع معجون الأسنان الموجود عندك على حنفية الحمام.
- قومي بفرده على حنفيات المطبخ والحمام.
- اتركيه لمدة عشرة دقائق.
- قومي بفركه بإستخدام فرشاة أسنان نظيفة مخصصة للحنفيات.
- قومي بإزالة المعجون الموضوع على الحنفيات باستخدام قطعة القماش القطنية النظيفة.
- اشطفي الحنفيات بالماء.
- نشفي الحنفيات بقطعة القماش.
- لاحظ نظافة الحنفيات ولمعانها.
طريقة تنظيف حنفيات المطبخ والحمام بإستخدام النشادر
المكونات
- ربع كوب من الكلور الخام.
- ربع كوب من الصابون السائل الذى تستخدميه لغسيل الأطباق.
- نصف ملعقة كبيرة من النشادر.
- قطعة قماش قطنية نظيفة.
طريقة التنظيف
- احضرى بولة عميقة.
- قومي بوضع الصابون السائل الذي تفضليه.
- ضعي الكلور الخام.
- قومي بتقليبه جيداّ.
- قومي بوضع النشادر.
- قومي بالتقليب جيداً حتى يمتزج الخليط ولا يترك اثراً للنشادر.
- قومي بوضع الأقمشة القطنية في الخليط.
- قومي بوضع القماش عدة دقائق على الحنفيات.
- قومي بفرك الحنفيات بإستخدام القطعة القطنية جيداً.
- اشطفي الحنفيات بالماء.
- قومي بتنظيفها باستخدام قطعة أخرى من القماش.
- لاحظى لمعان ونظافة الحنفيات.
طريقة تنظيف الحنفيات باستخدام الدقيق
المكونات
- ربع كوب من الدقيق.
- قماشه من القطن نظيفة وجافة.
- فرشاة أسنان نظيفة.
طريقة التنظيف
- قومي بتجفيف الحنفيات جيداً.
- قومي برش الدقيق على الحنفيات التي تريد تنظيفها.
- افركي الحنفيات بإستخدام فرشاة الأسنان النظيفة.
- قومي بشطف الحنفيات بالماء جيداً حتى تزيلي الدقيق.
- قومي بتجفيف الحنفيات باستخدام قطعة قماش قطنية مجففة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقتي السحرية لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ من الجير والأصفرار في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.