ملعقتي السحرية لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ من الجير والأصفرار في 5 دقائق

كثيراً منا يحلم بحمامات نظيفة خالية من الجراثيم والميكروبات التي تسبب الأمراض، حيث وجود الجراثيم على أسطح الحمامات ومنها الحنفيات، وأيضاً تراكم الرواسب الجيرية التي تسبب شكلاًغير لائق بالحمام لذا تسعى كل أم على حماية عائلتها من الجراثيم، وتقوم بالبحث عن عدة وصفات لنظافتها وفي هذا المقال سوف نعرض طرق لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ بكل سهولة وبطرق بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل.

طرق تنظيف حنفيات المطبخ والحمام بسهولة

كثير من ربات البيوت يقمن بالبحث على عدة طرق سهلة وبسيطة لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ وسوف نعرض أهم الطرق وهي كلأتي:

طريقة معجون الأسنان

المكونات

أنبوبة من معجون الأسنان من أي نوع.

فرشاة أسنان نظيفة مخصصة لحنفيات المطبخ والحمام.

قطعة قماش قطنية نظيفة.

ماء.

طريقة التنظيف

قومي بوضع معجون الأسنان الموجود عندك على حنفية الحمام.

قومي بفرده على حنفيات المطبخ والحمام.

اتركيه لمدة عشرة دقائق.

قومي بفركه بإستخدام فرشاة أسنان نظيفة مخصصة للحنفيات.

قومي بإزالة المعجون الموضوع على الحنفيات باستخدام قطعة القماش القطنية النظيفة.

اشطفي الحنفيات بالماء.

نشفي الحنفيات بقطعة القماش.

لاحظ نظافة الحنفيات ولمعانها.

طريقة تنظيف حنفيات المطبخ والحمام بإستخدام النشادر

المكونات

ربع كوب من الكلور الخام.

ربع كوب من الصابون السائل الذى تستخدميه لغسيل الأطباق.

نصف ملعقة كبيرة من النشادر.

قطعة قماش قطنية نظيفة.

طريقة التنظيف

احضرى بولة عميقة.

قومي بوضع الصابون السائل الذي تفضليه.

ضعي الكلور الخام.

قومي بتقليبه جيداّ.

قومي بوضع النشادر.

قومي بالتقليب جيداً حتى يمتزج الخليط ولا يترك اثراً للنشادر.

قومي بوضع الأقمشة القطنية في الخليط.

قومي بوضع القماش عدة دقائق على الحنفيات.

قومي بفرك الحنفيات بإستخدام القطعة القطنية جيداً.

اشطفي الحنفيات بالماء.

قومي بتنظيفها باستخدام قطعة أخرى من القماش.

لاحظى لمعان ونظافة الحنفيات.

طريقة تنظيف الحنفيات باستخدام الدقيق

المكونات

ربع كوب من الدقيق.

قماشه من القطن نظيفة وجافة.

فرشاة أسنان نظيفة.

طريقة التنظيف