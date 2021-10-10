شوف أقوى عروض ساكو السنوية الأوفر وخصوماتها الهائلة على مختلف الأجهزة والمنتجات لا تفوتها تحت شعار أسعارها لقطة ويا زينها فرحة Saco

عروض ساكو السنوية تقدم لكل عملائها المميزين أبرز العروض والمنتجات التي تقدمها في مجلتها القوية. كما تم تأسيس الشركة في عام 1985م، والذي يترأس الشركة هو هيثم الحديدي المدير التنفيذي للشركة بجانب فريق الإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة. كما تشتمل شركة ساكو على مجموعة كبيرة ومتميزة من المنتجات المختلفة تنقسم إلى سبع أقسام تضم عدداً كبيرة من المنتجات والأجهزة المختلفة في جميع المجالات كالعدد وأدوات المطبخ والأجهزة والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير من المنتجات بخصومات هائلة بل أكثر من مميزة تابعونا لمعرفتها.

أقوى خصومات وعروض ساكو السنوية الأوفر على مختلف الأجهزة والمنتجات لا تفوتها تحت شعار أسعارها لقطة ويا زينها فرحة Saco

تقدم متاجر ساكو مجموعة مميزة ومثيرة من العروض المختلفة على مختلف المنتجات. كما نستعرض لكم في السطور التالية أفضل أنواع الشوايات التي تناسب جميع المناسبات وحفلات الشواء التي يتجمع فيها الأقارب والأهل والأصحاب.

احصل على خصم 30.75 ريال سعودي على شواية فحم، مقاسها 43 سم. بسعر 99 ريال بدلاً من 129.75 ريال سعودي.

خصم مميز 100.75 ريال على شواية فحم بها أرفف خشبية جانبية، مع اثنين من العجلات تمكك من تحريكها من مكان لأخر بكل سهولة ويسر. احصل عليها بسعر 249 ريال بدلاً من 349.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو المميزة على المفروشات الخارجية

استمتع بخصم 400 ريال من ساكو على مظلة للحديقة مع ناموسية، مقاسها 3*3*2.54 م. بسعر 799 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي. كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني.

احصل على خصم 1200 ريال على مظلة خارجية مزودة بمجموعة من طقم جلوس وستائر لعدد 8 أشخاص، بمقاس 2.95*202*202 متر. بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي. كما يمكنك تقسيطها بدفع قسط شهري قدره 292 ريال على مدار 12 قسط أي لمدة 12 شهر.

خصم 1200 ريال على طقم جلوس للحديقة معد لحوالي 8 أفراد مع طاولة 66*80*140 سم. بسعر 4999 ريال بدلاً من 6199 ريال سعودي.

أسعار ساكو الأوفر على أفضل لوازم ومعدات الحدائق

طارد للطيور بلاستيك بمقاس، 182سم، بسعر 89 ريال بدلاً من 129.75 ريال سعودي.

مصيدة حشرات ضد الماء، بسعر 119 ريال بدلاً من 149.75 ريال سعودي.

مصيدة حشرات إغلاق ذاتي، 220 فولت، بقوة 11 واط، بسعر 75 ريال بدلاً من 89.75 ريال سعودي.

Saco Offers على أفضل مستلزمات وأجهزة الرياضة الحديثة